L'animation japonaise a officiellement conquis la planète Netflix. Ce genre est devenu un véritable mastodonte qui attire plus de la moitié des abonnés de la plateforme de streaming. Cela représente plus de 150 millions de foyers, soit environ 300 millions de spectateurs, qui se passionnent pour ces productions.

Une croissance qui pulvérise les records

Les chiffres partagés par la plateforme donnent le tournis. En 2024, les animes ont été visionnés plus d'un milliard de fois à l'échelle mondiale. La croissance est exponentielle, avec un public qui a triplé au cours des cinq dernières années.

Cette année marque d'ailleurs un record avec pas moins de 33 titres d'animation japonaise qui se sont hissés dans le Top 10 mondial (hors productions anglophones), soit plus du double par rapport à 2021.

Pour répondre à la demande, le service a mis les bouchées doubles sur l'accessibilité. Les nouveautés sont lancées simultanément dans 190 pays, avec des doublages disponibles dans près de 33 langues. Une stratégie payante, puisque 80 % à 90 % des spectateurs choisissent de regarder les animes dans leur langue locale.

Sakamoto Days en locomotive

La tête d'affiche de cette offensive est « Sakamoto Days ». La série, qui suit les péripéties d'un ancien tueur à gages devenu père de famille, a littéralement cartonné. Elle a dominé le Top 10 mondial pendant dix semaines consécutives, figurant dans le classement de 54 pays, dont la France, le Japon et la Corée.

Le succès est tel que de nouveaux épisodes sont attendus chaque semaine à partir du 14 juillet. Un exemple qui illustre la capacité de Netflix à transformer des succès du manga en phénomènes globaux.

Des nouveautés pour tous les goûts

La plateforme ne compte pas s'arrêter là et a profité de l'Anime Expo de Los Angeles pour dévoiler une programmation riche et variée. L'objectif est de proposer des histoires pour tous les profils, du nouveau venu au fan le plus inconditionnel.

Parmi les annonces les plus attendues, la suite de la série dystopique « Cyberpunk: Edgerunners 2 » pour replonger dans l'univers du jeu vidéo de CD Projekt Red. Dans un tout autre registre, les personnages de Sanrio auront droit à leur propre aventure avec « My Melody & Kuromi », une série en stop-motion qui débarque le 24 juillet.

Des suites comme « Record of Ragnarok III » et la saison finale de « Beastars » sont aussi au programme, prouvant que Netflix mise sur tous les genres, de l'action à la romance, en passant par la science-fiction.