Pour diversifier son offre et dans le cadre d'une stratégie visant à fidéliser des abonnés de plus en plus volages en matière de streaming vidéo par abonnement, Netflix a lancé Netflix Games qui propose une sélection de jeux mobiles sur Android et iOS.

De tels jeux sur mobile sont avec accès illimité et inclus dans l'abonnement. Ils sont sans publicité et n'intègrent pas des achats. Plus d'une quarantaine de jeux sont ainsi disponibles, avec néanmoins un succès qui est sujet à caution. Ils auraient attiré moins de 1 % des abonnés de Netflix... qui sont certes très nombreux.

Le groupe de Los Gatos assume un démarrage à petite échelle pour Netflix Games après un an d'existence. La vision est sur le long terme pour établir une infrastructure de gaming et Netflix estime qu'il y a désormais une meilleure compréhension des attentes.

Un RPG à la troisième personne sur PC

" Avec une cinquantaine de jeux en cours de développement, y compris d'autres jeux basés sur la propriété intellectuelle de Netflix, nous nous concentrons dans les prochaines années sur la création de jeux à succès qui feront passer notre initiative au niveau supérieur. […] Nous voyons une grande opportunité autour du contenu qui croise les séries ou les films et les jeux ", a déclaré Netflix lors de la publication de ses derniers résultats trimestriels.

C'est dans ce contexte que Netflix cherche à recruter des personnes qui seront impliquées dans le développement de jeux originaux en interne, et en particulier pour un jeu AAA sur PC. Parmi les compétences recherchées, il est fait mention d'une bonne connaissance du moteur de jeu vidéo Unreal Engine d'Epic Games.

Le jeu à gros budget sur PC serait un jeu de rôle (RPG) d'action à la troisième personne, sachant par ailleurs que Netflix recherche un profil avec une grande expérience dans le domaine des services en direct pour le jeu.

Et du cloug gaming par la suite ?

Les ambitions de Netflix ont pris forme via l'ouverture de son studio basé à Los Angeles, avec à sa tête Chacko Sonny. Ce dernier a notamment été le producteur exécutif de la franchise Overwatch. Il a quitté Blizzard en 2021.

Alors que l'on prête à Netflix l'intention de se lancer dans le cloud gaming (c'est du moins une piste qui est officiellement étudiée), un jeu AAA sur PC pourrait d'abord l'aider à se forger une véritable réputation dans le secteur du jeu vidéo.