Netflix annonce l'arrivée d'une nouvelle catégorie de divertissement sur sa plateforme TV, à savoir les jeux de société multijoueurs. Ils seront prochainement disponibles pour les abonnés à l'occasion de la période des fêtes de fin d'année.

Cinq jeux vont essuyer les plâtres sur grand écran : LEGO Party!, Boggle Party, Pictionary: Game Night, Tetris Time Warp et Party Crashers: Fool Your Friends. Pour jouer, un nouvel onglet sur Netflix TV sera proposé et le smartphone pourra servir de manette en scannant un QR code.

Dans une forme de continuité pour Netflix

Cela fait maintenant plusieurs années que Netflix explore le secteur du jeu vidéo, mais jusqu'à présent en se concentrant principalement sur le mobile. La poignée initiale de jeux de type société et multijoueurs sur le téléviseur est amenée à prendre de l'ampleur ultérieurement.

Dans un premier temps, il s'agira de jeux accessibles et à vocation familiale. Boggle Party est par exemple un jeu de lettres et Party Crashers: Fool Your Friends est un jeu de déduction sociale. Tetris Time Warp revisite le puzzle culte éponyme.

Une annonce avec des zones d'ombre

Pour autant, Netflix entretient le flou en évoquant un déploiement sur une sélection de téléviseurs et dans certains pays. " Ce n'est que le début. [...] Préparez-vous à jouer, à vous connecter et à vous amuser ensemble sur Netflix. "

Avec la refonte de son service de cloud gaming Luna, Amazon a aussi prévu une collection GameNight de jeux de société multijoueurs sur le téléviseur et avec le smartphone comme contrôleur.