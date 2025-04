Netflix annonce que l'expérience sur TV devient encore plus multilingue. Pour la langue audio et les sous-titres, elle se met au niveau de ce qui est déjà proposé pour les abonnés Netflix sur mobile et avec le navigateur web.

« Vous pourrez choisir parmi la liste complète des langues disponibles pour chaque titre lorsque vous regardez Netflix sur votre téléviseur. » D'après Netflix, il s'agit d'une possibilité très attendue à l'origine de milliers de demandes chaque mois.

Il est souligné que le catalogue de Netflix propose des films et des séries dans plus d'une trentaine de langues différentes.

Une diversité linguistique en pleine expansion

Netflix a franchi le cap des 300 millions dans le monde et précise que près d'un tiers de tous les contenus visionnés sont non anglophones. « Les sous-titres et le doublage sont plus importants que jamais. »

La large gamme de langues disponibles sur Netflix peut également servir d'outil d'apprentissage linguistique pour des abonnés.

En matière de doublage, Amazon a récemment annoncé pour Prime Video le lancement d'un programme pilote de doublage par IA (anglais et espagnol). Il concerne initialement une douzaine de films et de séries sous licence disponibles sur la plateforme qui n'auraient pas été doublés autrement.