C'est une révélation qui secoue les coulisses de la production audiovisuelle. Lors d'une interview dans le podcast de Joe Rogan pour la promotion de son film The Rip, l'acteur Matt Damon a exposé sans détour la méthode de Netflix pour s'adapter à une nouvelle réalité : la "crise de l'attention".

La plateforme de streaming, consciente que ses spectateurs sont souvent sur leur smartphone, imposerait des règles d'écriture bien précises pour s'assurer que personne ne perde le fil de l'histoire.

Comment Netflix réécrit-il les règles du film d'action ?

Selon les dires de l'acteur, la structure traditionnelle d'un film d'action est en train de voler en éclats. La norme, apprise par des générations de cinéastes, repose sur trois actes avec des scènes marquantes culminant dans un final spectaculaire. Mais Netflix a une autre approche.

« Maintenant, ils demandent : "Peut-on en avoir une grosse scène dans les cinq premières minutes ? Nous voulons que les gens restent" », a expliqué Matt Damon. Pour Netflix, il faut accrocher le spectateur immédiatement, avant même qu'il ait le temps de déverrouiller son téléphone. Cette stratégie modifie profondément l'équilibre narratif et la gestion du budget, le grand final n'étant plus l'unique point d'orgue.

Pourquoi l'intrigue est-elle répétée plusieurs fois ?

L'autre consigne, encore plus parlante, concerne le dialogue. « Ce ne serait pas grave si vous répétiez l'intrigue trois ou quatre fois dans les dialogues, car les gens sont sur leur téléphone pendant qu'ils regardent le film », a ajouté l'acteur. Cette directive transforme le scénario en une sorte de pense-bête permanent.

Finie la subtilité, place à la redondance. L'idée est que même un spectateur qui ne suit que d'une oreille puisse raccrocher les wagons à tout moment. C'est une forme d'écriture défensive, qui anticipe la distraction au lieu de la combattre par la qualité, ce qui pourrait être perçu comme une approche paresseuse qui ralentit dangereusement le rythme pour les spectateurs attentifs.

Tous les créateurs sont-ils d'accord avec cette approche ?

Présent à ses côtés, Ben Affleck a toutefois tempéré cette vision, rappelant que des œuvres exigeantes peuvent encore trouver leur public. Il cite en exemple la série Adolescence, acclamée pour sa narration subtile et ses longs plans contemplatifs, loin des standards de l'action survoltée. « Dans Adolescence, il n'y a rien de tout ça. Et c'est vraiment génial », a-t-il souligné.

Cette divergence, soulignée par les propos de Matt Damon et la nuance de Ben Affleck, montre qu'une autre voie reste possible. Cependant, la tendance de fond est là. Des plateformes comme HBO ou Apple TV semblent encore privilégier des écritures plus complexes, mais la méthode Netflix, basée sur l'analyse des données de visionnage, pourrait bien devenir la nouvelle norme, au risque d'uniformiser la création.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelles sont les deux principales consignes de Netflix révélées par Matt Damon ?

Matt Damon a expliqué que Netflix demande d'intégrer une scène d'action spectaculaire dès les cinq premières minutes d'un film pour capter l'audience, et de répéter les points clés de l'intrigue trois à quatre fois dans les dialogues pour que les spectateurs distraits par leur téléphone ne soient pas perdus.

Pourquoi Netflix impose-t-il ces règles d'écriture ?

L'objectif principal est de lutter contre la "crise de l'attention". En sachant que de nombreux abonnés utilisent leur smartphone en même temps qu'ils regardent un programme, la plateforme adapte ses contenus pour maximiser le temps de visionnage et s'assurer que l'histoire reste compréhensible même avec une attention partielle.

Cette méthode est-elle appliquée par toutes les plateformes de streaming ?

Non, pas nécessairement. Ben Affleck a nuancé les propos de son ami en citant des séries comme *Adolescence* qui prouvent qu'un contenu exigeant peut réussir sans ces artifices. Des plateformes comme HBO ou Apple TV sont également réputées pour privilégier des narrations plus complexes, résistant pour l'instant à cette tendance.