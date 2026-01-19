La vague du succès de la série Fallout est loin de retomber. Amazon officialise la suite logique de son triomphe : une déclinaison en jeu télévisé. Nom de code : Fallout Shelter, une compétition en dix épisodes conçue pour capitaliser sur l’engouement phénoménal de la série, qui a réuni 65 millions de spectateurs en à peine seize jours.

Amazon affiche ainsi l'émbition d'étendre l'univers et fidéliser une audience déjà conquise.

Quel est le concept de cette nouvelle émission ?

L'émission plongera un groupe de candidats au cœur des emblématiques abris anti-atomiques de Vault-Tec. Là, ils devront survivre et s'affronter dans un environnement immersif mêlant survie, stratégie et l'humour noir si caractéristique de la franchise. Le synopsis officiel promet des épreuves intenses dans un décor post-apocalyptique.

Les participants seront confrontés à des défis croissants, des dilemmes stratégiques et des choix moraux complexes. Pour l'emporter, ils devront faire preuve d'ingéniosité, d'un solide esprit d'équipe mais aussi d'une résilience à toute épreuve. À la clé : la sécurité, le pouvoir et, bien sûr, une récompense financière conséquente.

Qui pilote la production de Fallout Shelter ?

Derrière un tel projet, on ne retrouve pas des amateurs. La production a été confiée à Studio Lambert, la société britannique à qui l'on doit déjà des succès comme The Traitors ou l'adaptation en téléréalité de la série coréenne pour Netflix, Squid Game: The Challenge. Un choix qui n'a rien d'anodin et qui suggère une mécanique de jeu particulièrement bien huilée et impitoyable.

Pour garantir la cohérence avec l'univers, Studio Lambert collabore étroitement avec Kilter Films, la société de Jonathan Nolan et Lisa Joy qui produit déjà la série Fallout pour Prime Video. Bethesda Game Studios, l'éditeur des jeux vidéo, est également de la partie, assurant une fidélité totale à l'esprit de la franchise.

Comment les fans peuvent-ils participer ?

L'appel est lancé. Les candidatures pour l'émission Fallout Shelter sont ouvertes sur le site officiel du programme jusqu'au 15 février 2026. Plusieurs conditions sont requises pour postuler : avoir au minimum 21 ans, posséder un passeport valide et être apte à voyager aux États-Unis et au Royaume-Uni pour les besoins du tournage.

Le processus de sélection s'annonce rigoureux. Les candidats retenus devront passer une vérification de leurs antécédents ainsi que des examens physiques et psychologiques poussés. L'émission sera diffusée dans plus de 240 pays et territoires, mais aucune date de diffusion n'a pour l'instant été communiquée par la plateforme.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle est la récompense pour les gagnants ?

Les participants s'affronteront pour remporter la sécurité, le pouvoir et une importante somme d'argent, dont le montant exact n'a pas encore été révélé.

L'émission est-elle liée à la série Fallout ?

Oui, absolument. Elle est produite en collaboration avec Kilter Films, la société de production derrière la série à succès, et vise à enrichir l'univers Fallout pour les fans du monde entier.

Où sera diffusée Fallout Shelter ?

L'émission sera une exclusivité mondiale de la plateforme Prime Video, disponible dans plus de 240 pays et territoires dès sa sortie.