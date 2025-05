Attention au changement d'apparence pour Netflix. Le leader de la vidéo à la demande par abonnement annonce le déploiement d'une refonte majeure de l'interface utilisateur pour son application TV. Il aura lieu à l'échelle mondiale dans les semaines et mois à venir.

D'après Netflix, la nouvelle interface au design épuré est conçue pour être plus simple, plus intuitive et afin de mieux représenter la diversité des contenus disponibles sur la plateforme.

Ancienne ou nouvelle interface, l'objectif ne varie pas. Il s'agit d'aider les abonnés à trouver facilement les séries, les films, les événements en direct, voire les jeux qu'ils apprécieront, en prenant désormais en compte l'évolution des usages.

Des recommandations réactives

Pouvant être sollicitée n'importe quand avec le bouton Retour de la télécommande, la barre de navigation principale est positionnée en haut de l'écran. Elle comprend l'accès au moteur de recherche, un onglet dédié à l'accueil, aux séries, aux films et aux jeux, ainsi qu'un onglet My Netflix.

L'onglet My Netflix permettra de retrouver la poursuite de lecture, la liste personnelle, les rappels et autres. Avec le repositionnement, l'idée est de rendre des raccourcis plus visibles qu'auparavant et de fait plus accessibles.

Selon Netflix, les recommandations de la page d'accueil s'adaptent davantage à l'humeur et aux intérêts du moment. Pour aider au choix, des informations utiles sont mises en avant. Des exemples cités sont « Lauréat d'un Emmy Award » ou « Série TV la plus populaire ».

Les nouvelles recommandations sont qualifiées de réactives en s'appuyant sur plus de signaux que précédemment pour une adaptation, dont les bandes-annonces consultées, un pouce levé à un titre. Netflix évoque un comportement de navigation actif.

Hormis des raffinements esthétiques, Netflix souligne que sa nouvelle expérience TV lui donne la latitude nécessaire pour évoluer et innover plus aisément à l'avenir.

Des nouveautés à l'essai sur mobile

Parallèlement à la refonte de l'interface TV, Netflix teste des nouveautés pour son application mobile.

Un mode de découverte sera incarné par un feed comprenant de courts extraits de séries et de films. Ce fil - ou flux - fait notamment penser à TikTok. Il permettra d'initier la lecture du contenu complet, d'ajouter à « Ma liste » ou de partager.

Netflix ne fera en outre pas sans l'IA générative qui servira à l'amélioration de l'expérience de recherche, grâce à des requêtes en langage plus naturel du type : « Je veux quelque chose de drôle et joyeux ». Une première phase d'expérimentation concerne l'application Netflix pour iOS.