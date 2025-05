La plateforme de vidéo à la demande Netflix rencontre le succès avec son forfait Standard avec pub. Introduit en novembre 2022 et proposé dans une douzaine de pays, il atteint plus de 94 millions d'utilisateurs actifs par mois. En début d'année, Netflix a officialisé plus de 300 millions d'abonnés dans le monde.

En novembre dernier et pour le deuxième anniversaire de son abonnement avec publicité, Netflix avait annoncé le cap de 70 millions d'utilisateurs actifs par mois, et en soulignant que Standard avec pub représente plus de la moitié des nouvelles inscriptions dans les pays où il est disponible.

La progression est spectaculaire en comparaison avec les 40 millions d'il y a seulement un an et les 23 millions datant de janvier 2024. Elle est le signe d'une acceptation croissante de ce modèle économique qui va de pair avec un tarif plus doux, soit 7,99 € par mois en France… après une récente hausse de prix.

Jeu égal pour l'attention entre publicités et contenus

Aux États-Unis, les abonnés avec publicité de Netflix passent en moyenne 41 heures par mois sur la plateforme. Plus que le nombre d'abonnés désormais, cette mesure intimement liée au fameux engagement est scrutée de très près par Netflix et pour ses investisseurs.

D'après Amy Reinhard, la patronne de la publicité chez Netflix, les abonnés accordent autant d'attention aux publicités mid-roll (pendant la lecture d'un contenu) qu'aux séries et aux films eux-mêmes, ce qu'elle juge impressionnant.

Netflix peut ainsi montrer ses muscles et tenter de séduire encore davantage les annonceurs avec de tels arguments. D'autant que sa propre plateforme publicitaire Netflix Ads Suite est maintenant disponible aux États-Unis et au Canada, et sera disponible la semaine prochaine en Europe.

Plus de formats publicitaires

Le constat dressé par Netflix est propice à une accentuation de ses efforts dans le domaine de la publicité et à l'arrivée de nouveaux formats publicitaires. Sachant qu'une ambition affichée est le doublement des revenus publicitaires pour cette année.

Avec Netflix Ads Suite, Netflix s'appuiera sur l'IA générative et proposera des formats publicitaires interactifs en mid-roll et lors de la mise en pause de la lecture d'un contenu.

D'ici 2026, ces formats permettront de créer automatiquement des publicités personnalisées, enrichies d'éléments interactifs comme des superpositions, des boutons d'appel à l'action, des options de navigation sur un second écran.