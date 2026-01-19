Netflix et Sony Pictures Entertainment (SPE) ont annoncé la signature d'un accord de licence Pay-1 à l'échelle mondiale. Cet accord pluriannuel positionne Netflix comme le diffuseur exclusif des longs-métrages du studio après leur sortie au cinéma et sur les plateformes d'achat numérique. Le montant de la transaction est estimé à plus de 7 milliards de dollars.

Quelles sont les modalités de cet accord record ?

L'accord prend la suite d'un précédent accord de cinq ans, d'une valeur de 2,5 milliards de dollars, qui concernait principalement le marché américain. L'extension à l'échelle mondiale se fera progressivement à partir de la fin de l'année 2026. La mise en place complète est attendue pour début 2029.

" Nos abonnés du monde entier sont de grands cinéphiles, et leur offrir un accès exclusif aux films cultes de Sony enrichit considérablement leur abonnement ", déclare Netflix.

L'accord inclut non seulement les futures sorties, mais aussi les droits de licence sur une sélection de titres du catalogue de films et de séries de Sony Pictures.

Quels futurs blockbusters arriveront sur la plateforme ?

Parmi les films qui arriveront sur Netflix figurent des productions comme l'adaptation du best-seller The Nightingale, le film d'animation Buds, et l'adaptation de la série de jeux vidéo The Legend of Zelda. Les fans de super-héros ne sont pas en reste, avec la conclusion de la trilogie animée Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.

D'autres projets d'envergure sont concernés, tels que le projet de Sam Mendes de réaliser quatre films distincts sur les Beatles. S'ajoutent des succès récents du type Uncharted ou Anyone But You pour consolider l'abonnement Netflix.

Quel impact pour le marché français ?

En France, la situation est plus complexe en raison de la chronologie des médias. Actuellement, Canal+ détient la première fenêtre de diffusion payante, six mois après la sortie en salles. Netflix doit patienter 15 mois, mais bataille pour obtenir un délai de 12 mois, quand Disney+ est positionné à 9 mois.