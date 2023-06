" L'offre Basic n'est plus disponible pour les abonnés qui s'inscrivent ou se réinscrivent. Si vous disposez actuellement de l'offre Basic, vous pouvez continuer d'en bénéficier jusqu'à ce que vous décidiez de changer d'offre ou d'annuler votre compte ", indique Netflix sur son site.

L'annonce concerne le Canada où l'offre Basic est l'autre nom de l'offre Essentiel en France. Les autres offres Standard with ads (Standard avec pub), Standard et Premium ne sont pas affectées et restent en place.

Alors que toutes les pages d'aide de Netflix ne sont pas encore au diapason, le changement ne semble pas être une simple expérimentation comme le leader mondial de la SVOD peut en avoir l'habitude. Un porte-parole de Netflix a confirmé à The Canadian Press que le forfait Basic sera également supprimé en tant qu'option pour les abonnés actuels " dans un avenir proche. "

Standard avec pub éclipse Essentiel ?

Pour le moment, il n'y a pas d'indication au sujet d'une suppression prochaine du forfait Essentiel en France (ou ailleurs). Toutefois, l'arrivée du forfait Standard avec pub est manifestement en train de rebattre les cartes dans la stratégie tarifaire et globale de Netflix.

Devenu l'abonnement Netflix le plus abordable, le forfait Standard avec pub avait été initialement introduit sous le nom Essentiel avec pub. En France, il est au tarif de 5,99 € par mois et a connu une récente évolution notable.

Il est en effet d'une qualité vidéo 720p (HD) à 1080p (Full HD), en plus d'une consultation pouvant se faire sur deux appareils compatibles à la fois. Le forfait Essentiel (ou Basic) à 8,99 € par mois se contente toujours du 720p et un appareil compatible à la fois, mais permet néanmoins de télécharger des titres.

Un forfait avec pub prometteur selon Netflix

Selon des informations communiquées par Netflix le mois dernier, plus d'un quart des personnes qui s'inscrivent au service de streaming vidéo choisissent désormais le forfait Standard avec pub dans les pays où il est disponible.

" Les signaux sont prometteurs. L'engagement sur notre offre avec publicité est similaire à celui de nos forfaits comparables sans publicité. "

Plus de 70 % des abonnés à l'offre avec publicité sont âgés de 18 à 49 ans. L'âge médian est de 34 ans et la consultation se fait sur le téléviseur pour près de 80 % des abonnés.