Avec l'application Netflix sur Android et pour une consultation hors ligne, il était déjà possible de télécharger une saison complète d'une série, en plus du téléchargement habituel des titres un par un. Cette fonctionnalité est désormais d'actualité avec l'application Netflix sur iPhone et iPad.

Pour télécharger tous les épisodes d'une saison en une seule fois, un bouton « Télécharger la saison » est placé à côté de l'option de partage. Après appui, le téléchargement de la saison entière commence automatiquement.

Selon Netflix, le bouton pour télécharger des saisons entières de séries était très demandé par les utilisateurs d'iPhone et d'iPad, et serait particulièrement apprécié par les utilisateurs de l'application pour Android.

Top 5 des séries les plus téléchargées sur Netflix

Netflix indique que « Squid Game Saison 1 », « Monstre : L'histoire de Jeffrey Dahmer », « Squid Game Saison 2 », « One Piece » et « La Reine Charlotte : Un chapitre Bridgerton » font partie des séries les plus téléchargées de tous les temps sur sa plateforme.

Il est rappelé que les vidéos téléchargées expirent au bout d'un certain temps et que le nombre de téléchargements annuels est limité pour certains titres.

Une section dédiée sous l'onglet « Mon Netflix » permet de gérer les téléchargements et ainsi de libérer de l'espace de stockage sur l'appareil après la consultation hors ligne.