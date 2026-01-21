Netflix franchit une nouvelle étape dans sa conquête du direct en déployant une fonctionnalité de vote en temps réel. Cette option est inaugurée avec le lancement de l'émission de talents, " Star Search ". Elle permet aux abonnés du monde entier de participer activement au programme.

Comment fonctionne ce système de vote en direct ?

Durant la diffusion en direct de programmes sélectionnés, une option de vote apparaît à l'écran. Les spectateurs peuvent alors attribuer une note, généralement sur une échelle de cinq étoiles, en utilisant leur télécommande ou sur l'écran de l'application mobile Netflix.

Chaque profil dispose d'une seule voix, et une fenêtre de vote limitée est imposée par la plateforme. Un retard, une pause ou un visionnage en différé empêchera ainsi toute participation.

Netflix précise également que la fonctionnalité n'est pas disponible sur les navigateurs web.

Quelle est la stratégie de Netflix derrière cette interactivité ?

Netflix avait déjà testé une version préliminaire et assure avoir recueilli des retours positifs sur l'engagement. Un indicateur devenu crucial pour Netflix, y compris par rapport au nombre d'abonnés.

Selon Netflix, il s'agit de permettre aux utilisateurs de sentir qu'ils font partie de l'histoire et d'influencer le scénario.

La nouveauté fusionne les deux axes de développement majeurs de Netflix : le streaming en direct et les contenus interactifs, déjà explorés avec des jeux et des émissions spéciales.

Quel impact cette fonctionnalité aura-t-elle sur les contenus ?

Pour une émission comme " Star Search ", les résultats en temps réel décideront directement de l'avancement ou de l'élimination des candidats. Netflix précise toutefois que " l'importance accordée aux votes du public peut varier pour chaque programme ". Les règles spécifiques seront expliquées au début de chaque programme concerné.