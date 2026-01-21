Surprise du côté de Netflix. Le géant du streaming vidéo profite de la publication de ses résultats du dernier trimestre 2025 pour informer sur son nombre d'abonnés. Un indicateur que le groupe avait pourtant renoncé à dévoiler, préférant notamment se concentrer sur l'engagement et la satisfaction client.

Plus de 325 millions d'abonnés dans le monde

Une exception est donc faite à la règle, mais il s'agit de souligner une étape importante en matière d'abonnés. " Nous avons franchi le cap des 325 millions d'abonnements payants au cours du trimestre. "

Reste que la croissance d'abonnés montre des signes de ralentissement avec 23 millions de nouveaux abonnés dans le monde en 2025, contre 41 millions en 2024. Pas de quoi satisfaire les investisseurs.

À 12,05 milliards de dollars (+18 % sur un an), le chiffre d'affaires de Netflix pour le quatrième trimestre 2025 est légèrement supérieur aux prévisions, tandis que le bénéfice net trimestriel s'établit à 2,42 milliards de dollars (+29 %) et 0,56 $ par action.

Dans le contexte du projet de rachat de Warner Bros.

L'attention des investisseurs reste focalisée sur la bataille pour l'acquisition de Warner Bros. Discovery. Face à la concurrence de Paramount, Netflix a modifié son offre initiale pour la transformer en une proposition entièrement en numéraire, d'un montant global inchangé à 82,7 milliards de dollars.

Co-PDG de Netflix, Greg Peters souligne un accélérateur de stratégie et un mécanisme clé pour améliorer l'offre à destination des abonnés. Tout en rappelant que Netflix n'était pas acheteur à l'origine, Ted Sarandos, l'autre co-PDG de Netflix, évoque une opportunité incroyable pour laquelle les deux entreprises sont très enthousiastes.

Le principal défi pour Netflix sera de convaincre les régulateurs. L'opération devra passer un examen antitrust approfondi en vue d'obtenir le feu vert. Étant donné le leadership de Netflix, la bataille est susceptible d'être difficile si les régulateurs se concentrent uniquement sur les abonnés au streaming. D'où l'intérêt de mettre en avant le temps de visionnage et à l'échelle de la TV.

Les autres priorités de Netflix pour 2026

Au-delà de la finalisation de l'accord avec Warner Bros., Netflix a défini plusieurs axes de développement pour l'année. La croissance de son activité publicitaire est une priorité majeure.

Après avoir plus que doublé ses revenus publicitaires pour atteindre 1,5 milliard de dollars en 2025, Netflix s'attend à les doubler à nouveau en 2026 pour atteindre environ 3 milliards de dollars.

De nouveaux outils publicitaires basés sur l'IA et des formats de publicités vidéo interactives sont prévus. Netflix mise également sur la diversification de ses contenus avec les événements en direct et l'intégration des podcasts vidéo.