La série pour le rachat de Warner Bros. Discovery (WBD) a droit à un nouvel épisode. Netflix amende son offre d'acquisition pour la transformer en une transaction entièrement en cash. Le montant global de 82,7 milliards de dollars reste inchangé.

Pourquoi cette transition vers une offre tout-en-cash ?

Le passage à une offre uniquement en numéraire n'est pas anodin. Il vise principalement à offrir une " plus grande certitude de valeur pour les actionnaires de WBD " et à " accélérer le chemin vers un vote des actionnaires ", indique un communiqué de presse.

La structure de l'offre initiale de Netflix a montré des faiblesses lorsque l'action du groupe a chuté. C'est sur cette brèche et volatilité relative que Paramount a bâti son offensive, en proposant une offre hostile de 108,4 milliards de dollars en numéraire, et en critiquant le montage complexe de son rival.

La stratégie de Netflix pour finaliser l'accord

En éliminant la composante action, Netflix cherche à sécuriser l'opération et à éviter toute nouvelle opposition. " Notre accord révisé entièrement en cash permettra un calendrier accéléré pour le vote des actionnaires ", affirme Ted Sarandos, co-PDG de Netflix.

L'accord révisé a reçu l'approbation unanime des conseils d'administration des deux entreprises. L'objectif est d'obtenir l'approbation finale des actionnaires d'ici avril 2026.

Une étape clé préalable est la scission de Discovery Global, qui deviendra une entité cotée distincte avant la finalisation de l'acquisition de Warner Bros. par Netflix... sous réserve de l'aval des autorités compétentes.