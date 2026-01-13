Nouvel épisode dans la série du rachat de Warner Bros. Discovery (WBD). Paramount Skydance a décidé de saisir la justice américaine. L'objectif est de contraindre WBD à fournir des informations sur les termes de son accord de vente de 82,7 milliards de dollars avec Netflix.

Pourquoi Paramount a-t-il choisi la voie judiciaire ?

Paramount accuse le conseil d'administration de WBD de manquer à ses devoirs de divulgation en cachant des informations essentielles, dont la manière d'évaluer la transaction globale avec Netflix.

Avec l'action en justice, il s'agit d'obtenir la transparence nécessaire pour que les actionnaires de WBD puissent " prendre une décision éclairée " quant à l'offre de rachat de Paramount à 108,4 milliards de dollars.

Paramount estime que l'accord avec Netflix sous-évalue considérablement les actifs de la société ciblée.

Une stratégie parallèle de Paramount

Au-delà du front judiciaire, Paramount Skydance a annoncé son intention de nommer ses propres candidats au conseil d'administration de WBD, lors de l'assemblée générale des actionnaires.

Cette manœuvre permettrait d'installer des administrateurs favorables à son offre, qui pourraient alors exercer le droit de WBD " d'entrer en transaction avec Paramount ".

La tentative de rachat se transforme en une lutte pour le contrôle direct de la gouvernance de l'entreprise.

La réaction de Warner Bros. Discovery

La direction de WBD a qualifié la plainte de sans fondement. " Paramount Skydance cherche à faire diversion et attaque un conseil d'administration qui a fourni une valeur actionnariale sans précédent. "

WBD a de nouveau recommandé à ses actionnaires de rejeter l'offre de Paramount, et maintient que son accord avec Netflix est supérieur, avec un processus de vente mené de manière équitable.