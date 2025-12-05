Il n'aura pas fallu patienter longtemps avant une officialisation. Netflix et Warner Bros. Discovery ont scellé une acquisition pour 82,7 milliards de dollars. Cette opération verra Netflix intégrer l'un des studios les plus prestigieux de Hollywood, son catalogue de films et séries, ainsi que le service de streaming HBO Max.

Quels sont les détails financiers et stratégiques de ce rachat ?

La transaction en numéraire et en actions valorise chaque action de Warner Bros. Discovery à 27,75 dollars, pour une valeur totale de 72 milliards de dollars hors dette.

L'opération ne pourra se conclure qu'après la séparation de la division Discovery Global, qui deviendra une société indépendante cotée en Bourse. Cette scission devrait intervenir au troisième trimestre 2026, repoussant d'autant la finalisation de l'acquisition par Netflix.

Netflix a remporté la mise face à d'autres géants des médias comme Comcast et Paramount, qui étaient également en lice. Pour s'assurer de la réussite de l'opération, la plateforme aurait promis des frais de rupture de 5 milliards de dollars en cas de blocage par les autorités.

Quel impact pour les abonnés et l'industrie du divertissement ?

Ce gros rachat signifie l'arrivée du catalogue de Warner Bros. sur Netflix. Des franchises emblématiques comme Harry Potter, Game of Thrones, The Sopranos et l'univers DC rejoindront les succès de Netflix.

" Notre mission a toujours été de divertir le monde ", déclare Ted Sarandos, co-PDG de Netflix, ajoutant que cette union permettra de le faire encore mieux. L'acquisition renforce considérablement les capacités de production de Netflix, qui hérite de studios de renommée mondiale.

Netflix s'engage à maintenir les opérations actuelles de Warner Bros., y compris les sorties en salles pour les films, une nouveauté pour une entreprise qui a bâti son succès sur un modèle de streaming.

Tout n'est pas encore joué

La transaction doit obtenir le feu vert des autorités compétentes et réglementaires. Un point qui concentre des inquiétudes, compte tenu de la taille des deux entités, et d'une position dominante que Netflix pourrait acquérir sur le marché des contenus.