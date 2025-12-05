Le paysage du streaming pourrait être totalement redessiné dans les semaines à venir. Netflix, le leader mondial, a soumis une offre majoritairement en cash pour acquérir des actifs majeurs de Warner Bros Discovery, notamment ses studios historiques et sa plateforme de streaming HBO Max. L'enjeu est colossal : créer un géant incontesté du divertissement, mais la route est semée d'embûches réglementaires.

Quelle est la stratégie de Netflix pour convaincre ?

L'argument principal de Netflix est audacieux : plutôt que de risquer une hausse des prix, l'entreprise promet de faire baisser la facture pour le consommateur. L'idée serait de proposer un pack combinant l'abonnement Netflix avec celui de HBO Max à un tarif global plus avantageux que les deux souscriptions séparées.

Cette manœuvre vise directement à apaiser les craintes des autorités de régulation. En présentant l'opération comme bénéfique pour le public, Netflix espère désamorcer les accusations de création d'un monopole qui limiterait le choix et ferait grimper les coûts, un point crucial pour obtenir le feu vert des instances de contrôle.

Pourquoi ce rachat fait-il face à une forte opposition ?

Le projet rencontre une résistance féroce à Washington. Des sources proches du dossier indiquent que le Département de la Justice (DOJ) prépare une enquête antitrust de grande envergure si l'opération se concrétise dans le monde du streaming. La principale inquiétude est la concentration du pouvoir de marché.

Avec ses 300 millions d'abonnés, l'ajout des 100 millions de HBO Max créerait une entité deux fois plus grande que son concurrent le plus proche, Disney. Les régulateurs craignent que Netflix n'acquière un pouvoir de fixation des prix sans précédent, tant pour les consommateurs que pour les créateurs de contenu à Hollywood.

Quels sont les autres acteurs dans la course ?

Netflix n'est pas seul sur ce dossier. La vente de Warner Bros Discovery a attiré d'autres poids lourds du secteur. Paramount Skydance est également sur les rangs avec une offre pour l'intégralité de l'entreprise.

Comcast, un autre géant des médias, convoite aussi les mêmes actifs que Netflix, à savoir les studios et le service de streaming, pour renforcer sa propre plateforme Peacock. La compétition est donc intense et ouverte, et le gagnant pourrait être désigné dans les prochains jours, voire les prochaines semaines.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le rachat affecterait-il les sorties de films au cinéma ?

Non, Netflix aurait assuré aux dirigeants de Warner Bros. qu'il continuerait à sortir les films du studio dans les salles de cinéma, une information clé pour rassurer l'industrie cinématographique traditionnelle.

Quelle est la valorisation de Warner Bros. Discovery dans cette opération ?

Bien que les chiffres ne soient pas finaux, les experts estiment que l'entreprise pourrait être valorisée entre 60 et 70 milliards de dollars, soit plus du double de sa valeur avant le début des enchères.