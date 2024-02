Commençons avec le nettoyeur balai vapeur Kärcher SC 3 Upright EasyFix + 2 serpillières microfibre pour buse sol Easy Fix.

Prêt en 30 secondes et d'une puissance de 1 600 W, il propose 3 débits de vapeur pour s'adapter à tout type de sol même le parquet :

Bois : 25 Hz,

Tapis / moquette : 30 Hz,

Pierre / carrelage : 40 Hz.





Il offre une capacité de 0,5 litre et garantit un nettoyage sans calcaire grâce au réglage automatique de la dureté de l'eau.

L'appareil est doté d'un câble de 5 mètres et d'un réservoir amovible et pèse 3,1 kg.



Une cartouche détartrante, un adaptateur pour tapis / moquette, une buse pour sol EasyFix et 2 serpillères microfibre sont fournis.

Le nettoyeur balai vapeur Kärcher SC 3 Upright EasyFix + 2 serpillières microfibre pour buse sol Easy Fix est proposé en ce moment à 175,87 € au lieu de 214,98 €, soit une remise de 18% sur Amazon. Le prix officiel pour le balai sans les 2 serpillières est de 194,99 €.







Signalons également ces autres nettoyeurs vapeur en promotion ou à bon prix :







