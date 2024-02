Commençons avec le purificateur d'air Philips Séries 600.

Il peut couvrir des pièces jusqu'à 44 m2.

Grâce à la technologie HEPA NanoProtect qui capture les polluants avec une charge électrostatique, le puissant flux d'air élimine 99,97% des particules. Il peut ainsi nettoyer jusqu'à 2 fois plus d'air que les filtres HEPA H13 traditionnels.

Vous pouvez voir la qualité de l'air directement sur l'écran ou sur l'application Air+ grâce aux capteurs AeraSense.

Un mode veille est disponible, réduisant le bruit à 19 dB et atténuant la lumière de l'écran.



Le purificateur d'air Philips Séries 600 est en promotion à 89,99 € au lieu de 129,99 €, soit 31% de remise sur Amazon.







Passons au Samsung Galaxy Z Flip5 256 Go - Graphite.

Pliable et compact, il est doté d'un écran externe et interne Full HD+ de 6,7 pouces avec HDR10+ et un taux de rafraîchissement de 120Hz. L'écran externe vous permet de répondre à un message ou de changer de musique sans avoir à l'ouvrir.

Posez le smartphone et lancez l'appareil photo, quel que soit l'angle ou la composition souhaitée : la Flex Cam s'occupe de tout et ajuste automatiquement les paramètres pour des photos nettes à tous les coups.

Le Flex Mode vous permet également d'utiliser vos applications sans avoir à tenir votre téléphone. Posez-le à l'angle idéal, et laissez le Flex Mode s'adapter pour vous offrir le meilleur confort visuel. Vous pourrez ainsi passer des appels en visioconférence ou regarder des vidéos en gardant les mains libres.

Le Samsung Galaxy Z Flip5 256 Go - Graphite est disponible à 789 € sur Rakuten au lieu de 1 199 €, soit 34% de remise. Expédié gratuitement par Rakuten.



On peut aussi le trouver en lavande à 799 €, en crème à 794 € et en vert d'eau à 795 €.





Terminons avec l'enceinte portable Bluetooth Harman Kardon Go + Play 3 - Noir.

Élégante et pratique à transporter avec sa poignée en aluminium, elle est équipée d'un haut-parleur à trois voies et d'un caisson de basses de 5 pouces pour un son clair et des basses profondes. On trouve également un écran tactile en verre trempé.

Elle offre une autonomie de 8 heures.



Vous pouvez connecter jusqu'à 2 appareils Bluetooth et l'enceinte se calibre automatiquement en fonction des dimensions de la pièce.



L'enceinte portable Bluetooth Harman Kardon Go + Play 3 est au prix de 316,39 € sur Rue du Commerce. Le prix officiel est de 349,99 €. La livraison est offerte.

On peut aussi la trouver en gris à 319,99 € sur Darty.







