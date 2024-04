Commençons avec le nettoyeur vapeur Karcher SC 5 EasyFix IRON PLUG.

Grâce à son action de nettoyage en profondeur, il élimine jusqu'à 99,99 % des virus et des bactéries présents dans la maison.

Equipé d'une variété d'accessoires, il vous permet de nettoyer à fond même dans les recoins les plus difficiles d'accès et quelle que soit la saleté accumulée. La buse de sol EasyFix offre une manipulation aisée et des résultats impeccables, avec une fixation et un retrait de la serpillière sans contact avec la saleté.

La fonction VapoHydro facilite encore plus l'élimination des saletés incrustées grâce à l'eau chaude. Vous pouvez ajuster l'intensité de la vapeur sur 4 niveaux selon la surface à nettoyer et son niveau de saleté, tandis que le réservoir d'eau amovible permet un remplissage continu pour une autonomie illimitée.

Le nettoyeur dispose également de rangements pratiques pour les câbles et les accessoires, ainsi que d'une position parking pour la buse de sol.

Le nettoyeur vapeur Karcher SC 5 EasyFix IRON PLUG est à 329,99 € au lieu de 474,99 € (prix officiel), soit une remise de 30% sur Cdiscount. La livraison est gratuite.





Continuons avec la barre de son JBL 2.1 Deep Bass MK2.

Grâce au Surround Sound JBL dynamique, à un système audio puissant de 300 W et au Dolby Digital, elle offre une immersion totale dans vos films et séries.

Profitez de basses profondes grâce au caisson sans fil de 6,5 pouces intégré et du streaming sans fil via Bluetooth, pour un accès instantané à tous vos divertissements. Vous pouvez également diffuser de la musique depuis votre smartphone ou tablette.

La barre est livrée avec un kit de support mural.

La barre de son JBL 2.1 Deep Bass MK2 est disponible à 248 € sur Amazon, et son prix officiel s'élève à 319,99 €.

Enfin, terminons notre top 3 du jour avec le PC portable gaming Acer Nitro 16 AN16-41.

Il est doté d'un écran IPS WUXGA (1920 x 1200) de 16 pouces 16:10, offrant un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 165 Hz et équipé d'Advanced Optimus pour des sessions de jeu fluides et ininterrompues.

Le PC embarque un processeur Ryzen 7 7735HS Octa-core 3,20 GHz ainsi qu'une carte graphique RTX 4050 6 Go reposant sur l'architecture NVIDIA Ada Lovelace et alimentée par l'intelligence artificielle.

Le nouveau châssis offre un système de refroidissement avancé, comprenant un double ventilateur, une double entrée d'air, un quadruple échappement et l'utilisation de pâte thermique en métal liquide sur le processeur.

Profitez de l'Ethernet Killer E26001 et du Wi-Fi 6 RZ616, offrant une vitesse maximale avec Wi-Fi 6E, pour un gameplay réactif et fluide.

Personnalisez votre expérience de jeu avec un clavier RGB à 4 zones et la touche NitroSense dédiée, vous permettant de contrôler facilement la vitesse du ventilateur, l'éclairage et bien plus encore.

Deux haut-parleurs 2W équipés de la technologie DTS:X Ultra sont également intégrés, et le PC est livré avec 16 Go de SDRAM DDR5 et un SSD de 1 To.

Le PC portable gaming Acer Nitro 16 AN16-41 est en promotion à 1 299 € au lieu de 1 599 € avec la réduction de -300 € appliquée automatiquement au panier sur le site officiel Acer. Vous pouvez également obtenir 5% de réduction en plus si vous vous abonnez à la newsletter. Livraison gratuite sous 5 jours ouvrés.





