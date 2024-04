Commençons avec le PC portable hybride HP Envy x360 OLED 15-fe0018nf EVO.

Il est doté d'un écran tactile OLED Full HD de 15,6 pouces, offrant des couleurs riches et des noirs profonds. La technologie anti-scintillement et la réduction de la lumière bleue garantissent un confort visuel même lors d'une utilisation prolongée.

On trouve un processeur Intel Core i7 de 13ème génération, et le PC intègre également 16 Go de RAM ainsi qu'un SSD PCIe NVMe M.2 de 512 Go.

Les haut-parleurs Bang & Olufsen, associés à HP Audio Boost, offrent une expérience sonore immersive.

Le PC prend en charge le Wi-Fi 6E et la charge rapide HP permet de récupérer 50% de batterie en 30 minutes.

À noter que le stylet n'est pas inclus ici.

Le HP Envy x360 OLED 15-fe0018nf EVO est en promotion à 999 € au lieu de 1 399 €, soit une remise de 29% sur Boulanger. Livraison à partir de 8,99 €.



Voici quelques autres modèles de PC portables à prix réduit :



