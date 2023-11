Commençons par le nettoyeur vapeur Kärcher SC 4 EasyFix. Il offre une puissance de 2 000 W et une pression vapeur élevée de 3,5 bars permettant d'éliminer 99,99% des virus et bactéries des surfaces dures.

Le préchauffage se fait en 4 minutes et le nettoyeur est équipé d'un système à 2 réservoirs 0,5 L + 0,8 L amovibles qui peuvent être remplis à nouveau durant l'utilisation. Un réservoir plein peut couvrir une surface d'environ 100 m².

L'appareil est livré avec un kit spécial nettoyage de sol durs EasyFix avec 2 tubes prolongateurs, une buse de sol et une serpillière en microfibres. On trouve également dans la boîte un flexible vapeur à poignée, un suceur à main, une buse à jet crayon et une brosse ronde facilement rangeables après utilisation.

Le nettoyeur vapeur Kärcher SC 4 EasyFix est en ce moment au prix de 179,90 € au lieu de 279,99 €, soit une remise de 36% sur Amazon. La livraison est gratuite.



D'autres nettoyeurs vapeur affichent des remises, comme :

Toutes les ventes flash Amazon sont consultables sur cette page dédiée.



D'autres produits sont en ce moment en promotion, à savoir :

Tablettes

Retrouvez tous les bons plans Darty sur cette page.

Montres connectées



Consultez également les bons plans Amazon du moment ainsi que notre top 3 des promos du jour !