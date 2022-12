La firme Neuralink est l'un des projets du milliardaire Elon Musk pour développer une interface homme-machine adaptée au flux de données de plus en plus important qu'il faudra pouvoir gérer à l'avenir.

Du pilotage de machine par la pensée ou de la transcription de cette même pensée directement dans les ordinateurs en passant par des implants permettant aux personnes handicapées de retrouver des capacités, le champ est vaste et l'exploration du domaine riche d'opportunités potentielles.

De nombreuses startups travaillent sur ce sujet avec parfois de premiers résultats encourageants soit en utilisant les ondes cérébrales soit de façon plus invasive. Dans le cas de Neuralink, l'objectif est de greffer un implant cérébral qui portera des fonctions de communication ou restauration d'une communication manquante dans le cas d'un handicap.

Cap sur les implants humains

La firme a déjà présenté quelques travaux menés sur des animaux de laboratoire, mais comme souvent avec Elon Musk, il faut aller vite et il est déjà question d'essais cliniques sur les humains.

Le milliardaire a beau être pressé de nature, il faut d'abord obtenir les autorisations auprès des régulateurs et la FDA (Food and Drug Administration) étudie la demande. Malgré tout, les déclarations tendaient vers un lancement des premiers essais humains assez rapides, avant la fin de l'année.

Dans une nouvelle communication, Elon Musk affirme que Neuralink pourra finalement lancer les essais cliniques d'une puce sans fil intracrânienne implantée sur des humains d'ici six mois, c'est-à-dire en 2023 et donc plus tard que ce qu'il espérait.

Face à cette volonté d'aller vite, le milliardaire prend tout de même le soin d'affirmer vouloir avancer avec une extrême prudence et être certain que tout se passera bien avant de se lancer dans l'implantation crâniale.

Les approbations arrivent enfin

Lors d'une conférence donnée dans les locaux de Neuralink il y a quelques jours, Elon Musk a mis en balance la lenteur des progrès pour les personnes qui pourraient en bénéficier et la capacité des avancées de Neuralink à progresser de façon exponentielle, les étapes suivantes étant déjà préparées pour un usage à grande échelle.

Les deux premières applications de l'implant de Neuralink porteront sur la restauration de la vision, même pour les personnes nées aveugles, et sur la réactivation de mouvements musculaires chez les personnes en ayant perdu l'usage.

Même en devant subir un calendrier moins rapide que prévu, Elon Musk mise sur sa rapidité à faire avancer ses projets pour prendre de court la concurrence. Il a notamment en ligne de mire l'entreprise Synchron dans laquelle il a tenté d'investir et qui profite d'un temps d'avance avec des études déjà débutées sur des patients humains en Australie.