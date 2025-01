Le problème technique à l'origine de l'annulation de dernière minute pour le vol inaugural de New Glenn a été réglé. Blue Origin ne s'étend pas véritablement sur le sujet et évoque une accumulation de glace.

« L'annulation était due à la formation de glace sur une ligne de purge d'une unité d'alimentation auxiliaire pour certains de nos systèmes hydrauliques. » Manifestement, pas de quoi occasionner un long report pour le lancement.

Malgré le défi du réapprovisionnement en carburant du propulseur, Blue Origin avait d'abord envisagé de faire décoller son lanceur lourd dès ce mardi 14 janvier, mais les mauvaises prévisions météorologiques ont fait naître des inquiétudes.

Désormais, la fusée New Glenn doit décoller le jeudi 16 janvier au plus tôt. La fenêtre de tir de trois heures demeure inchangée et s'ouvrira à 1h heure locale sur le site Launch Complex 36 de la base de Cap Canaveral en Floride.

Atteindre l'orbite pour NG-1

Pour la mission inaugurale NG-1, l'objectif principal de Blue Origin est d'atteindre l'orbite. New Glenn embarque un prototype de la plateforme de transfert orbital Blue Ring qui restera dans l'étage supérieur.

En bonus, Blue Origin tentera néanmoins de faire atterrir le premier étage sur une barge stationnée dans l'océan Atlantique. En théorie, le premier étage doit pouvoir être réutilisé 25 fois au minimum.

Le lanceur lourd New Glenn est en capacité de placer 45 tonnes de charge utile en orbite terrestre basse et 13 tonnes en orbite géostationnaire. Le premier étage est équipé de sept moteurs BE-4 qui brûlent un mélange d'oxygène et de méthane liquides. Avec deux moteurs BE-3U, le deuxième étage fonctionne avec un mélange d'oxygène et d'hydrogène liquides.

N.B. : Source images : Blue Origin.