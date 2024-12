En fin de semaine dernière, Blue Origin a procédé avec succès à une mise à feu statique du premier étage de son lanceur lourd New Glenn. Sur le pas de tir du Launch Complex 36 de la base de Cap Canaveral en Floride, les sept moteurs BE-4 ont été allumés pendant une durée de 24 secondes.

C'est la première fois qu'un tel test a été effectué avec l'exemplaire de vol et tout le lanceur intégré. Blue Origin souligne un fonctionnement nominal des moteurs au cours des 24 secondes, dont 13 secondes à 100 % de poussée.

Le succès enregistré est accueilli comme « une étape monumentale » et « un aperçu de ce qui nous attend pour le premier lancement de New Glenn ». D'autant que Blue Origin a reçu le feu vert de la Federal Aviation Administration (FAA).

Next stop launch pic.twitter.com/GQFz4XxEt5 — Jeff Bezos (@JeffBezos) December 28, 2024

Pour le 6 janvier 2025 ?

Valable cinq ans, la licence de la FAA autorise Blue Origin à mener des missions orbitales depuis Cap Canaveral, avec le premier étage réutilisable de New Glenn qui atterrit sur une barge dans l'océan Atlantique.

Le vol inaugural de New Glenn est désormais tout proche, même si Blue Origin manquera sans doute son échéance de fin 2024. Dans l'attente d'une annonce officielle de Blue Origin, la première semaine de janvier 2025 tient dorénavant la corde.

New Glenn doit pouvoir placer 45 tonnes de charge utile en orbite terrestre basse et 13 tonnes en orbite géostationnaire.

Un vol inaugural NG-1

Lors du vol inaugural NG-1, New Glenn transportera un démonstrateur Blue Ring Pathfinder de son véhicule de transfert orbital Blue Ring. Il restera à bord du deuxième étage pendant toute la durée de la mission de six heures.

Le lanceur New Glenn mesure plus de 98 mètres de haut et dispose d'une coiffe de charge utile de sept mètres. Pour le premier étage réutilisable et dans une optique de réduction du coût par lancement, Blue Origin vise un minimum de 25 missions.

N.B. : Source images : Blue Origin.