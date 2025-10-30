C'est un bien triste quatrième anniversaire pour New World. Le MMO ambitieux d'Amazon Games, qui avait connu un lancement spectaculaire en 2021, est officiellement mis en mode maintenance.

Amazon a annoncé l'arrêt de toute production de nouveau contenu, confirmant que la Saison 10 (Havrenuit) sera la dernière. Cette décision est la conséquence directe d'une vague de 14 000 licenciements chez sa maison-mère, qui repense sa stratégie à l'aune de l'IA.

Pourquoi Amazon saborde-t-il son propre jeu ?

Dans un communiqué, Amazon a expliqué que "après beaucoup de réflexion", il n'était "plus viable" de soutenir le jeu avec des mises à jour régulières. La décision s'inscrit dans une restructuration massive. Beth Galetti, VP chez Amazon, a justifié les 14 000 licenciements par l'impact de l'IA générative, qui oblige l'entreprise à devenir "plus agile".





La division gaming est directement touchée, avec des coupes budgétaires et un recentrage stratégique. Amazon réduit ses investissements dans les MMO, le genre le plus coûteux.

Qu'est-ce que cela signifie pour les joueurs actuels ?

Pour les joueurs, c'est la fin d'une aventure. Amazon promet de maintenir les serveurs actifs "jusqu'en 2026" et donnera un préavis de six mois avant toute fermeture définitive. Pour remercier la communauté, l'extension Rise of the Angry Earth est rendue gratuite sur PC, et la saison 10 sera gratuite pour tous.





Le jeu reste jouable, mais sans aucun avenir évolutif. Une décision qui tue l'intérêt d'investir du temps ou de l'argent dans la boutique, même si la saison 10 avait paradoxalement fait revenir de nombreux joueurs.

Quel avenir pour les autres jeux Amazon ?

L'abandon de New World, un des rares succès d'Amazon Games (avec un pic à 913 000 joueurs sur Steam), jette un froid glacial sur les autres projets MMO du studio. Le plus attendu est évidemment le MMORPG Le Seigneur des Anneaux, annoncé en 2023. Christoph Hartmann, directeur d'Amazon Games, avait récemment déclaré qu'ils cherchaient encore "l'élément accrocheur" pour ce jeu.





Le doute plane aussi sur le jeu Tomb Raider, développé par Crystal Dynamics, un studio lui-même touché par des licenciements après l'annulation de *Perfect Dark*.

Foire Aux Questions (FAQ)

New World ferme-t-il ses portes ?

Pas immédiatement. Amazon Games a annoncé l'arrêt de tout nouveau contenu. Les serveurs resteront ouverts et maintenus "jusqu'en 2026", mais le jeu n'évoluera plus.

Pourquoi Amazon licencie-t-il autant ?

Amazon a licencié 14 000 personnes. L'entreprise justifie cela par la nécessité de devenir "plus agile" face à l'IA générative, qu'elle considère comme la plus grande transformation depuis Internet.

Le jeu Le Seigneur des Anneaux est-il annulé ?

Non, le jeu est toujours officiellement en développement. Cependant, Amazon a confirmé réduire ses investissements dans les MMO, et l'arrêt de New World montre que le studio n'hésite plus à couper dans ses projets AAA. L'avenir de ce jeu est donc incertain.