La lune de miel aura été courte. Le mode Portal de Battlefield 6, salué pour sa liberté de création quasi illimitée, vient de rencontrer son premier mur : le département juridique d'Electronic Arts.

Des joueurs qui avaient recréé avec passion des cartes emblématiques du concurrent Call of Duty ont reçu des avertissements très stricts, menaçant de bannissement. La communauté gronde face à ce qui est perçu comme une douche froide.

Que reproche exactement EA aux joueurs ?

Le problème est la propriété intellectuelle. Des joueurs ont reçu des emails d'EA signalant du "contenu inapproprié" et des "références non autorisées à des produits tiers". La carte "Shipment first test", un clone parfait de la célèbre carte de Call of Duty, est directement visée.





Même sans mentionner "Call of Duty" dans le titre, la simple reproduction visuelle suffit à déclencher l'alerte. EA menace de restrictions de compte, temporaires ou définitives, en cas de récidive.

Pourquoi cette décision surprend-elle la communauté ?

Le mode Portal a été conçu précisément pour cette liberté. Il a été présenté comme un bac à sable permettant aux joueurs de mélanger les époques et de créer leurs propres expériences. Naturellement, la première idée de beaucoup a été de recréer les classiques d'autres FPS.





Cette chasse aux sorcières est vue comme une trahison de la promesse de Portal. D'autres jeux, comme Far Cry 5, permettent ce genre de créations sans jamais inquiéter leurs auteurs. La communauté s'interroge donc sur la logique de cette restriction soudaine.

Quelle est la véritable motivation d'EA ?

C'est très probablement une question purement juridique. En hébergeant sur ses serveurs des copies conformes de cartes appartenant à Activision (l'éditeur de Call of Duty), EA s'expose à des poursuites pour violation de droits d'auteur. L'avertissement vise donc à se couvrir légalement.





Mais cela place l'éditeur dans une position intenable. Soit il laisse faire et prend un risque financier, soit il réprime et se met à dos sa propre communauté créative, tuant dans l'œuf le potentiel viral de son propre outil.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que le mode Portal de Battlefield 6 ?

C'est un éditeur de jeu intégré à Battlefield 6 (successeur de celui de BF 2042) qui permet aux joueurs de créer leurs propres modes de jeu et cartes en utilisant les assets (armes, véhicules, objets) de différents jeux Battlefield.

Seule la carte "Shipment" est-elle concernée ?

C'est l'exemple le plus visible qui a déclenché les avertissements. Mais l'email d'EA parle de "produits tiers" de manière générale. On peut supposer que toute recréation évidente d'une carte d'une autre licence (comme Halo ou Counter-Strike) est désormais menacée.

Que risquent concrètement les créateurs de ces cartes ?

Pour l'instant, les joueurs concernés ont reçu un premier avertissement. EA a été clair : en cas de récidive, les sanctions iront d'une suspension temporaire à un bannissement définitif de l'ensemble des jeux et services EA.