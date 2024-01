Ce 27 décembre, le New York Times a entamé des poursuites auprès d'un tribunal fédéral de New York pour violation de droits d'auteur à l'encontre d'OpenAI, créateur de ChatGPT, et de son principal investisseur Microsoft.

Un préjudice à "plusieurs milliards de dollars"

"Microsoft et OpenAI ont utilisé notre travail pour développer et commercialiser leurs produits d'intelligence artificielle générative sans avoir la permission du Times", a déclaré une porte-parole à l'AFP.

Le journal américain affirme qu'il s'agit bien là d'une "violation des droits d'auteur en termes de contenu et de travail journalistique" et que les torts subis étaient estimés à "plusieurs milliards de dollars".

Il semblerait que l'entraînement du robot soit au cœur du problème, car d'après le New York Times, "l'IA générative des défendeurs repose sur des modèles d'apprentissage massif qui ont été construits en copiant et utilisant des millions d'articles du Times protégés par les droits d'auteur".