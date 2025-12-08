Sur le marché des consoles de jeu, la hiérarchie semblait immuable, avec Sony, Nintendo et Microsoft se partageant la quasi-totalité du podium. Pourtant, fin novembre, un acteur inattendu a fait une percée spectaculaire aux États-Unis, bousculant l'ordre établi.

Il ne s'agit ni du Steam Deck ni d'une autre machine hybride, mais d'une console dont le nom, NEX Playground, était jusqu'alors inconnu du grand public amateur de grosses productions.

Qu'est-ce que la NEX Playground ?

Loin des machines surpuissantes, la NEX Playground se présente comme une héritière moderne des concepts initiés par la Kinect ou l'EyeToy. Il s'agit d'un petit boîtier cubique et coloré, équipé d'une caméra intégrée, qui transforme le salon en véritable aire de jeu interactive. Nul besoin de manette, le corps des joueurs devient l'unique contrôleur pour faire fonctionner cette console.

Grâce à cette technologie de motion-gaming, l'appareil est entièrement autonome et propose un catalogue de jeux simples et accessibles, pensés pour un public familial. Des titres comme Fruit Ninja, Barbie Dance Party ou Bluey Bust-a-Move sont conçus pour faire bouger les enfants et amuser toute la famille sans nécessiter un long apprentissage technique.

Comment expliquer ce succès surprise ?

Le premier facteur de ce succès est sans conteste son prix. Proposée à environ 250 dollars, la NEX Playground est deux fois moins chère que ses concurrentes directes. Dans un contexte économique tendu, particulièrement pendant les promotions du Black Friday, cet argument fait mouche auprès des familles cherchant un cadeau accessible.

L'autre raison clé est sa simplicité d'utilisation et son positionnement clair sur le public familial. Alors que les consoles traditionnelles visent un public de joueurs avertis, la NEX Playground offre une expérience immédiate et ludique. C'est une solution parfaite pour les parents qui souhaitent initier leurs enfants aux jeux vidéo de manière active, loin de la complexité d'une PS5.

Quelle est l'ampleur réelle de cette performance ?

Les chiffres, partagés par l'analyste Mat Piscatella de Circana, sont formels : durant la semaine du 22 novembre, les ventes de la NEX Playground ont dépassé celles de la PS5 aux États-Unis. La petite machine s'est même classée en deuxième position, juste derrière l'indétrônable bundle Nintendo Switch 2 avec Mario Kart world. C'est une performance remarquable pour un appareil sorti de nulle part.

Il faut cependant nuancer ce succès : il s'agit d'un phénomène localisé et très certainement saisonnier. En parallèle, sur le marché britannique, la PlayStation 5 a écrasé la concurrence durant la même période, confirmant sa domination en Europe. Le succès de la NEX Playground reste donc, pour l'instant, une exception américaine.

Foire Aux Questions (FAQ)

La NEX Playground est-elle compatible avec les jeux PS5 ou Switch ?

Non, absolument pas. La NEX Playground est une console entièrement indépendante avec son propre catalogue de jeux spécifiquement conçus pour le contrôle par le mouvement. Elle ne peut lire aucun jeu provenant d'une autre plateforme.

Quel est le prix de la NEX Playground en euros ?

La console est actuellement commercialisée à 249 dollars. Malheureusement, la NEX Playground n'est pas disponible à la vente en dehors des États-Unis pour le moment, il n'y a donc pas de prix officiel en euros.

Ce succès annonce-t-il le retour du motion gaming ?

C'est encore trop tôt pour le dire. Si la performance de la NEX Playground prouve qu'il existe toujours une demande forte pour des expériences de jeu actives et familiales, elle reste un cas de figure très spécifique, porté par un prix agressif et la période des fêtes. Il s'agit plus d'une validation pour un marché de niche que d'une tendance de fond pour l'ensemble de l'industrie.