C'est une mise à jour matérielle que personne n'attendait, et que Sony n'a jamais annoncée. Révélée par le moddeur Modyfikator89, la dernière révision de la PlayStation 5 Slim intègre une innovation majeure directement issue de sa grande sœur, la PS5 Pro. Le changement est subtil mais crucial : un nouveau design pour le système de refroidissement qui met fin à un problème persistant depuis le lancement de la console.

Quel était le problème des anciennes PS5 ?

Depuis sa sortie en 2020, la PS5 souffrait d'un talon d'Achille technique bien connu des réparateurs. Le Metal liquide, utilisé comme interface thermique pour refroidir le processeur, avait une fâcheuse tendance à fuir ou à se répartir de manière inégale avec le temps.

MASSIVE PS5 NEWS! SONY’S SILENT HARDWARE UPGRADE!

The MOST important hardware update of the year is here!

Sony has quietly updated all new PlayStation 5 Slim consoles (model CFI-2116) — both Disc and Digital Editions — with an ALL-NEW cooling system! ?

This isn't just a fix;… pic.twitter.com/yvrYUvaGL7 — modyfikatorcasper (@Modyfikator89) November 30, 2025

Ce phénomène, particulièrement observé sur les consoles placées en position verticale, créait des "points secs" qui dégradaient l'efficacité du refroidissement. La conséquence directe était une surchauffe potentielle, des ventilateurs plus bruyants et, dans les cas extrêmes, des arrêts forcés de la machine. Un défaut de conception qui a nourri de nombreuses inquiétudes chez les joueurs.

Comment cette nouvelle version corrige-t-elle le tir ?

L'amélioration est une pure victoire d'ingénierie. Inspiré par la PS5 Pro, le nouveau design des modèles Slim, à partir de la référence CFI-2116, change tout. Le dissipateur thermique arbore désormais des rainures précises autour du processeur.

Cette conception ingénieuse utilise un effet de capillarité pour maintenir le composé thermique parfaitement en place. Fini les risques de fuite ou d'oxydation qui dégradaient les performances. Ce nouveau système garantit un contact optimal et constant, assurant des performances thermiques stables sur toute la durée de vie de la console.

Qu'est-ce que cela change pour les futurs acheteurs ?

Pour quiconque envisage d'acheter une PS5 Slim, cette nouvelle est capitale. Les modèles portant la référence CFI-2116 sont désormais considérés par les experts comme les plus stables et fiables jamais produits. C'est un véritable gage de longévité et de tranquillité d'esprit.

Sony démontre ainsi sa volonté de peaufiner son matériel, même à mi-parcours de la vie de sa console, dont le successeur n'est pas attendu avant plusieurs années. Il suffit donc de vérifier le numéro de modèle sur la boîte pour s'assurer de bénéficier de cette version améliorée et corrigée.

Foire Aux Questions (FAQ)

Comment identifier les nouveaux modèles de PS5 Slim ?

Il faut chercher la référence CFI-2116 sur l'emballage de la console, généralement située près du code-barres. C'est le premier modèle confirmé à intégrer ce nouveau système de refroidissement plus performant.

Cette mise à jour affecte-t-elle les performances de la console ?

La mise à jour n'augmente pas la puissance de calcul brute de la console. Son bénéfice principal est une meilleure gestion thermique, ce qui garantit une stabilité et une fiabilité accrues sur le long terme, évitant ainsi les baisses de performance qui pourraient être causées par la surchauffe.

Sony a-t-il communiqué officiellement sur ce changement ?

Non, il s'agit d'une "mise à jour silencieuse". Sony n'a fait aucune annonce officielle. La découverte a été faite par des experts et des moddeurs en démontant les nouvelles consoles mises sur le marché.