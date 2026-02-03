Le couperet est tombé pour l'une des figures emblématiques de l'ère NFT. Nifty Gateway, la plateforme qui a largement contribué à démocratiser les œuvres d'art numériques, fermera définitivement ses portes le 23 février 2026. L'annonce a été faite par sa société mère, l'exchange de cryptomonnaies Gemini. Dès à présent, la plateforme est passée en mode « retrait uniquement », invitant ses utilisateurs à transférer leurs actifs numériques et leurs fonds vers d'autres portefeuilles avant la date butoir.

Quel rôle Nifty Gateway a-t-il joué dans l'âge d'or des NFT ?

Fondée en 2018 par les jumeaux Duncan et Griffin Cock Foster, Nifty Gateway a été rachetée dès 2019 par Gemini, l'entreprise des frères Winklevoss. La plateforme s'est rapidement imposée comme une porte d'entrée majeure pour les collectionneurs, notamment grâce à sa simplicité d'utilisation permettant des achats en cryptomonnaies ou en monnaies fiduciaires.

Son apogée a été atteinte en 2021, au cœur du boom des NFT. La plateforme a enregistré 300 millions de dollars de ventes en un seul mois et a collaboré avec des artistes de renommée mondiale comme Beeple, dont l'œuvre The First 5000 Days s'est vendue pour 69,3 millions de dollars chez Christie's, ou encore Pak, lors d'une vente record avec Sotheby's.

Pourquoi cette fermeture est-elle le symptôme d'une crise plus large ?

La décision de Gemini de fermer Nifty Gateway n'est pas un acte isolé. Elle illustre la débâcle spectaculaire du marché des tokens non fongibles (c'est-à-dire non interchangeables). Après des années de succès fulgurant, le secteur semble en état de mort cérébrale. Des études récentes sont sans appel : 95 % des collections de NFT n'ont plus aucune valeur, laissant des millions de détenteurs avec des actifs invendables.

Les chiffres confirment cette tendance. Le volume d'échanges des NFT artistiques est passé de près de 3 milliards de dollars en 2021 à moins de 200 millions en 2024. Fait marquant, les NFT n'ont pas réussi à profiter du dernier marché haussier des cryptomonnaies, qui a pourtant vu le Bitcoin atteindre des sommets, prouvant leur déconnexion du reste de l'écosystème.

Comment les autres acteurs majeurs réagissent-ils à cet effondrement ?

Le désengagement est généralisé. De nombreuses marques et institutions qui avaient massivement investi dans les NFT font aujourd'hui marche arrière. Nike a récemment revendu RTFKT, sa filiale spécialisée, tandis que Lacoste a mis fin à son projet UNDW3. Cette tendance de fond touche même les maisons de vente aux enchères qui avaient largement popularisé le phénomène.

Christie's a discrètement fermé son département d'art numérique à l'automne 2025, et Sotheby's avait déjà licencié une grande partie de son équipe Metaverse en 2024. D'autres plateformes comme OpenSea se reconvertissent, et de plus petites structures comme Kraken NFT ou MakersPlace ont déjà fermé, dessinant le paysage d'un secteur en pleine décomposition.