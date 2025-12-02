Le marché des cartes graphiques dédiées continue de peser lourd, avec 12,02 millions d'unités expédiées au troisième trimestre 2025 pour une valeur totale de 8,8 milliards de dollars, selon les données du cabinet Jon Peddie Research.

Ce volume représente une croissance trimestrielle de 2,8 %, un chiffre plus modeste que la moyenne historique pour cette période. Cette performance en demi-teinte s'explique par une situation économique et commerciale particulièrement complexe, qui a rebattu les cartes pour tous les acteurs du secteur.

La domination écrasante de Nvidia, une forteresse qui se fissure ?

Sans surprise, le paysage reste largement coloré en vert. La situation est claire pour Nvidia, qui, avec 92 % de part de marché, conserve une position dominante quasi monopolistique.

Cependant, ce chiffre masque une légère érosion, puisque l'entreprise a perdu 1,2 point par rapport au trimestre précédent. Nvidia était monté très haut précédemment et le marché tend à se réguler naturellement.

Pendant ce temps, AMD confirme son statut de principal concurrent en grimpant à 7 % de part de marché, soit une augmentation de 0,8 point. L'équipe rouge progresse lentement mais sûrement, capitalisant sur chaque point cédé par son rival.

La route est longue, et malgré cette dynamique positive, l'écart reste colossal, laissant AMD encore loin derrière dans la course à la performance de pointe. Le fait de proposer une gamme Radeon RX 9000 resserrée sur le milieu de gamme n'y est pas étranger.

Intel ARC, la percée symbolique mais significative

La véritable nouvelle de ce trimestre vient d'un troisième acteur. Après des débuts difficiles et une progression qualifiée de « glaciaire », Intel franchit une étape hautement symbolique en atteignant pour la toute première fois une part de marché de 1 %.

Ce gain de 0,4 point peut paraître anecdotique, mais il témoigne d'une persévérance qui commence enfin à payer sur un marché notoirement difficile à pénétrer.

Cette performance est est une victoire d'étape qui valide la stratégie du géant de Santa Clara dans le secteur des GPU dédiés. Pour les joueurs de la « team blue » et les observateurs du marché, ce premier pourcent est un signal fort, une lueur d'espoir qui pourrait encourager des investissements futurs et, à terme, l'émergence d'une troisième force crédible pour dynamiser la concurrence.

Mais la route est encore très longue et il faudra parvenir à consolider cette percée. La première génération de cartes graphiques Intel ARC Alchemist avait pareillement commencé à s'installer avant de retomber comme un soufflet, faute de suivi et manque de jonction avec le lancement des GPU ARC Battlemage, arrivés tardivement.

Un marché sous tension, entre tarifs douaniers et perspectives d'avenir

La croissance modérée du secteur au troisième trimestre trouve son origine dans les événements du trimestre précédent. En effet, le T2 2025 avait été marqué par des volumes d'expéditions anormalement élevés, alimentés par des achats de panique.

Les entreprises et les consommateurs ont anticipé la mise en place de tarifs douaniers, ce qui a artificiellement gonflé les ventes et, par conséquent, faussé la dynamique du T3.

Pour l'avenir, les analystes prévoient que la base installée de cartes graphiques dédiées atteindra 152 millions d'unités d'ici 2029, avec un taux de pénétration de 120 %.

Cependant, le chemin ne sera pas sans embûches. Le cabinet Jon Peddie met en garde contre un optimisme excessif, soulignant que les turbulences socio-économiques et les pressions inflationnistes exigent une grande prudence. La stabilisation du marché nécessitera plusieurs trimestres de performances prévisibles avant que des prévisions fiables puissent être établies.