Vous étiez des millions à vous lancer dans les rues du monde entier à la chasse aux Pokémons avec Pokémon Go, désormais, Niantic va vous proposer de passer à la chasse aux monstres, en mode Monster Hunter Now.

Capcom a confirmé que le spécialiste du jeu mobile Niantic développait Monster Hunter Now, un Pokémon Go Like qui exploite la fameuse franchise Monster Hunter. La sortie est pour l'instant fixée à septembre tant sur iOS qu'Android.

Les fans de Monster Hunter vont ainsi pouvoir continuer de profiter de leur franchise favorite sur leur trajet de travail, au bureau ou à l'école pour partir à la chasse aux monstres. Reste à savoir si le modèle imposé par Pokémon Go peut véritablement fonctionner avec une autre franchise puisque l'on a déjà constaté les échecs de The Witcher ou Harry Potter Wizards Unite...

Le concept restera donc le même, à savoir utiliser son smartphone pour se balader dans les rues à la recherche de monstres et les combattre en réalité augmentée.

Des préinscriptions sont en cours pour participer à une phase de bêta fermée qui se déroulera à partir du 25 avril prochain.