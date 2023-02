Nintendo ne sera pas officiellement présent sur le salon de l'E3 2023 qui se tiendra à Los Angeles cet été.

Bien que le salon renoue avec le présentiel de s'efforce de regrouper un maximum d'acteurs du jeu vidéo à Los Angeles, une première depuis 4 ans et la pandémie de Covid 19, les plus grands du secteur vont littéralement bouder l'événement.

Nintendo boude l'E3 2023

On parlait de Xbox et Sony il y a quelques semaines, finalement Nintendo a officiellement pris la parole pour expliquer qu'elle ne serait pas présente sur le salon.

La marque japonaise explique que les dates du salon (qui débute le 13 juin) ne coïncident pas avec son propre agenda. Il faut dire que Nintendo sortira The Legend of Zelda Tears of the Kingdom en mai, soit juste avant le salon... Pas question de retarder davantage LA sortie de Nintendo de l'année juste pour l'E3.

Nintendo garde malgré tout en réserve quelques titres, mais qui semblent trop éloignés pour mériter des annonces en juin... Même si l'on sait que Pikmin 4 sortira en juillet.

Par ailleurs, Big N préfère désormais tenir ses propres événements avec des Nintendo Direct de plus en plus réguliers et attendus par les joueurs.

Malgré son choix, Nintendo apporte son soutien à l'ESA (l'organisateur de l'événement) et à l'E3, expliquant qu'aucune rancune n'est à l'oeuvre, mais qu'il s'agit bel et bien d'un problème de calendrier.