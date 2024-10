Nintendo a un certain sens de l'humour... Alors que les attentes se tournent du côté de la console de jeu Switch 2, le groupe nippon crée la surprise en dévoilant un réveil musical et interactif baptisé Alarmo. Il est équipé d'un capteur de mouvement s'appuyant sur les ondes radio.

Branché sur secteur et avec son écran LCD dirigé vers le centre du lit, Alarmo va pouvoir détecter les mouvements d'une personne sans faire appel à des images ou à des vidéos. Le cas échéant, le capteur de mouvement peut être désactivé pour en faire un réveil plus classique.

Au moment du réveil, Alarmo réagit aux mouvements de l'utilisateur en émettant des sons tirés de l'univers vidéoludique de Nintendo. Plus l'utilisateur reste allongé dans son lit, plus l'intensité de la sonnerie du réveil augmente. À la sortie du lit, une fanfare retentit et la sonnerie s'arrête automatiquement sans rien toucher.

Au-delà d'une fonction réveil

Les sonneries sont inspirées de cinq jeux : Super Mario Odyssey, Pikmin 4, Splatoon 3, Ring Fit Adventure et The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Chaque jeu propose sept scènes avec des musiques et des sons différents.

Hormis une fonction de réveil, Nintendo met en avant des sons relaxants pour aider à se détendre au moment du coucher, des historiques pour un suivi du sommeil et des mouvements dans le lit, un carillon horaire avec des personnages qui s'animent à chaque heure.

Un point de vigilance est que le réveil Alarmo peut confondre des mouvements avec ceux de l'utilisateur si quelque chose bouge dans le champ du capteur de mouvement.

Prix et disponibilité d'Alarmo

Pour Alarmo, Nintendo a prévu la possibilité d'une connexion à Internet afin d'ajouter des sonneries supplémentaires via des mises à jour gratuites (avec un compte Nintendo), sachant qu'il y a une connectivité Wi-Fi 2,4 GHz.

Le réveil Alarmo de Nintendo sera disponible à l'achat en exclusivité temporaire pour les abonnés Nintendo Switch Online sur la boutique My Nintendo jusqu'à la mi-janvier 2025. Nintendo France communique sur une disponibilité dans le courant de cette semaine. Elle est déjà effective aux États-Unis au prix de 99,99 dollars.

Le prix en euros garde une petite part de mystère. Quoi qu'il en soit, l'adaptateur secteur de type USB-A ne sera pas fourni. À noter qu'une pile bouton sert à la sauvegarde des paramètres en cas de coupure de courant.