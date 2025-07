Au Brésil, Nintendo fait face à une action en justice d'envergure. L'agence de protection des consommateurs Procon-SP conteste des clauses de l'accord utilisateur de la nouvelle Nintendo Switch 2, permettant à l'entreprise de bloquer définitivement l'accès aux services en ligne des consoles en cas de non-respect des termes. Cette mise en demeure officielle, envoyée le 26 juin 2025, soulève des inquiétudes majeures pour les droits des consommateurs et le marché de l'occasion, nécessitant une réponse rapide de la part du géant japonais.

Pourquoi le Brésil s'attaque-t-il à Nintendo ?

La branche de São Paulo du programme brésilien de défense du consommateur, Procon-SP, a demandé des modifications au contrat de licence utilisateur final de Nintendo, considérant certaines clauses comme "abusives" au regard du droit brésilien. La principale préoccupation réside dans la capacité de Nintendo à restreindre de manière permanente l'accès aux services en ligne s'ils estiment qu'une violation des termes a eu lieu, notamment par l'utilisation d'accessoires non autorisés ou de logiciels piratés. Pour Procon-SP, l'annulation de services sans explication violerait clairement les règles de protection du consommateur en vigueur dans le pays. La société a 20 jours pour répondre à la demande de l'agence.

Le blocage opéré sur le matériel et non sur le compte utilisateur pose notamment problème dans le cadre de la revente de la console, les acheteurs n'ayant aucun moyen de vérifier si la machine a été bannie par Nintendo sans réaliser des manipulations au préalable.

Quelle est la portée de cette confrontation pour les consommateurs ?

L'enjeu est majeur pour les droits des consommateurs, d'autant plus que Nintendo n'a pas de présence légale formelle au Brésil, forçant Procon-SP à contacter le siège américain de l'entreprise pour ouvrir des discussions. Álvaro Camilo, directeur du service et de l'orientation chez Procon-SP, a souligné que l'absence d'une représentation locale est un critère à considérer pour les décisions d'achat. Nintendo a désigné un cabinet d'avocats local pour gérer cette affaire spécifique. Cette situation complexe pointe du doigt l'importance d'une base juridique locale pour assurer la pleine protection des consommateurs.

Quel impact le "bricking" a-t-il sur le marché de l'occasion ?

Le "bricking" n'affecte pas seulement le propriétaire initial. Les consoles touchées peuvent fonctionner hors ligne, mais une fois vendues sur le marché de l'occasion, elles posent un problème majeur : les nouveaux acheteurs peuvent acquérir des appareils qui ont déjà perdu tout accès aux services en ligne sans en être conscients. Cela crée une zone de risque considérable pour le marché des consoles d'occasion. Nintendo, de son côté, affirme que ces dispositions sont des mesures anti-piratage, ajoutées un mois avant le lancement de la Switch 2. L'objectif serait d'éviter les failles techniques que les pirates pourraient exploiter, mais la formulation générale du contrat suscite des inquiétudes sur son application.

Dans les faits, cette disposition est simplement incompréhensible et n'a pas vraiment de sens, puisque Nintendo peut tout simplement sanctionner les comptes utilisateur sans avoir à verrouiller la partie matérielle. D'ailleurs, la marque n'est pas en mesure de procéder à ce type de verrou matériel en Europe du fait de lois protégeant les consommateurs.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que le "bricking" d'une console ?



Le "bricking" désigne la capacité d'une entreprise à rendre une console partiellement ou totalement inopérante, souvent en bloquant l'accès à ses services en ligne, en raison d'une violation des conditions d'utilisation par l'utilisateur. Nintendo ne se limite pas au compte utilisateur, mais sanctionne directement la machine en elle-même.

Que faire si l'on achète une Switch 2 "briquée" ?



Malheureusement, rien... La seule option reste de se retourner contre le vendeur pour tenter un remboursement. Du côté de Nintendo, c'est le dialogue de sourds : la marque annonce ne rétablir aucune console bannie et ne prend aucune remarque ou demande en considération. Le bannissement est définitif, que l'action soit justifiée ou non...De quoi réfléchir à deux fois avant d'investir dans l'écosystème de Big N.

Pourquoi Nintendo est-il critiqué au Brésil ?



Nintendo est critiqué pour des clauses de son contrat utilisateur jugées "abusives" par Procon-SP, notamment celles permettant de bloquer des consoles sans explication et l'absence de présence légale formelle de Nintendo au Brésil, limitant la protection des consommateurs.

La situation est renforcée par la récente augmentation des prix des jeux, consoles et accessoires de Nintendo qui transforment le tout en objet de luxe.