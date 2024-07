Nintendo est une marque qui a historiquement tout mis en oeuvre pour protéger ses droits d'auteur et la firme s'est engagée dans une véritable guerre contre toute forme de piratage.

Le fabricant et éditeur nippon a remporté nombre de victoires dans cette croisade, avec des sanctions qui font figure d'exemples pour dissuader les pirates. La dernière bataille en date remportée par Nintendo est sans doute celle à l'encontre des créateurs de l'émulateur Yuzu qui s'est tout simplement évaporé et son développeur, Tropical Haz s'est engagé à payer 2,4 millions de dollars de dommages et intérêts.

Mais Nintendo n'en a pas fini et se lance désormais dans deux nouvelles batailles qui s'installent dans les tribunaux.

Une plainte vise ainsi James "Archbox" Williams, le principal modérateur du subreddit r/SwitchPirates entièrement dédié au piratage de la Switch et qui comptabilise plus de 200 000 membres. Nintendo ajoute que l'individu serait également l'opérateur de plusieurs boutiques pirates proposant des "bibliothèques massives de jeux Switch piratés".

La seconde plainte vise Modded Hardware, un groupe spécialisé dans la vente de matériel modifié, et principalement des Switch sur lesquelles ont été installées des puces visant à permettre la lecture de jeux piratés, ou la vente de cartes MIG Switch qui permet de copier des cartouches de jeux Switch.

Nintendo aurait dans un premier temps contacté Modded Hardware pour demander au groupe de stopper la vente de Switch modifiées ou d'accessoires dédiés au piratage, sans réponse. C'est donc désormais devant les tribunaux que les deux marques s'opposeront.