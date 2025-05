Le géant japonais du jeu vidéo est réputé pour sa culture du secret autour de ses nouveaux produits, et particulièrement concernant ses consoles . Une récente action en justice intentée aux États-Unis vient confirmer cette politique de tolérance zéro face aux fuites d'informations confidentielles, en ciblant directement un acteur du marché des accessoires.

Les faits reprochés à l'accessoiriste Genki

Selon les éléments rapportés concernant la plainte, il est reproché à la société Genki, spécialisée dans les accessoires pour consoles Nintendo, d'avoir eu accès de manière illégitime à des informations confidentielles sur le design de la future Switch 2. Plus précisément, l'accusation porterait sur le fait que Genki aurait utilisé ces informations pour créer une maquette physique imprimée en 3D de la console. Genki a ensuite publiquement montré cette maquette à l'occasion du CES de ce début d'année, divulguant ainsi des détails protégés sur l'apparence de la prochaine machine de Nintendo.

On se souvient ainsi du stand de l'accessoiriste qui présentait, à Las Vegas, ses coques destinées à la Switch 2 alors même que Nintendo n'avait pas encore confirmé sa console. Genki mettait en avant des coques, s'offrant un coup de publicité énorme et permettant de donner un peu plus de crédit aux rumeurs concernant la console de Nintendo et son annonce proche...

Nintendo en justice pour violation de secrets commerciaux

Face à cette divulgation , Nintendo a donc décidé de porter l'affaire devant la justice. La plainte vise à obtenir réparation pour le préjudice subi du fait de la révélation prématurée d'informations stratégiques. Les fondements juridiques de l'action reposeraient sur la violation de secrets commerciaux ("trade secret misappropriation"). Il est également possible, si Genki avait eu accès à ces informations via un partenariat, que la plainte invoque une rupture d'accord de non-divulgation (NDA). Par cette action, Nintendo cherche non seulement des dommages et intérêts, mais aussi, très probablement, à interdire toute nouvelle utilisation ou divulgation de ces informations confidentielles par Genki.

Par ailleurs, Nintendo attaque Genki pour contrefaçon de marque, concurrence déloyale et publicité mensongère. La marque estime que l'accessoiriste a volontairement profité de l'engouement autour de la Switch 2 pour promouvoir ses produits, laissant ainsi entendre que le tout était approuvé ou lié de près ou de loin à Nintendo.

Nintendo en profite, par l'intermédiaire de ses avocats, pour rappeler que Genki a multiplié les propos contradictoires concernant la source des informations amenant à la création de la maquette, évoquant à la fois un accès direct à la console et des fuites de documents confidentiels...

Les implications de cette affaire pour l'industrie

Cette affaire rappelle la politique très stricte de Nintendo en matière de protection de sa propriété intellectuelle et de ses informations stratégiques. L'entreprise n'hésite pas à utiliser la voie légale pour contrer les fuites, envoyant ainsi un signal fort aux potentiels "leakers", mais aussi aux partenaires et sous-traitants. Pour les fabricants d'accessoires tiers, cela souligne les risques encourus s'ils manipulent ou divulguent des informations confidentielles sur des produits non annoncés.

À quelques semaines du lancement de la Switch 2, d'autres poursuites pourraient intervenir auprès d'autres accessoiristes ayant présenté en avance la Switch 2, comme Dbrand déjà condamné par le passé pour avoir proposé des coques pour PS5.

Genki de son côté a publié sur X pour indiquer prendre la plainte de Nintendo au sérieux et indiqué qu'elle est indépendante et n'est pas liée à Nintendo, et que son objectif est avant tout orienté vers les joueurs.