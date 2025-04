Nintendo semble avoir encore frappé un grand coup. Alors que la future remplaçante de la populaire Switch sortira prochainement, l'excitation des joueurs atteint des sommets. Les signaux venant du Japon, marché historiquement clé pour Nintendo, indiquent une demande qui dépasse toutes les prévisions les plus optimistes pour la nouvelle console.

Un démarrage sur les chapeaux de roue au japon

Les rapports indiquent que les précommandes officielles pour la future console de Nintendo ont littéralement explosé au pays du Soleil Levant. Les quantités initialement allouées aux grands détaillants ont été pulvérisées en un temps record, submergeant les systèmes et dépassant de loin les capacités de production anticipées. Face à cette demande "sans précédent", certains distributeurs japonais n'auraient d'autre choix que de mettre en place des systèmes de loterie pour attribuer équitablement les rares exemplaires disponibles lors de la première vague.

Au Japon, la situation est particulière : pour espérer pouvoir mettre la main sur une Switch 2, il convient de s'inscrire en amont sur le My Nintendo Store pour participer à un tirage au sort... Et Nintendo annonce avoir enregistré plus de 2,2 millions d'inscriptions. En clair, Nintendo ne parviendra pas à satisfaire tout le monde au lancement, la marque indiquant que la demande a largement dépassé toutes les prévisions les plus optimistes du groupe, et présente ainsi déjà ses excuses au public japonais.

L'engouement des joueurs à son paroxysme

Cette ruée vers les précommandes témoigne de l'incroyable attente suscitée par la Switch 2. Après le succès planétaire de la première Switch, qui a séduit par son concept hybride et sa ludothèque exceptionnelle, les joueurs du monde entier semblent impatients de découvrir ce que Nintendo leur réserve pour la prochaine génération. L'attente des joueurs est palpable, et malgré quelques polémiques autour des prix à la fois de la console et des jeux, la Switch 2 est déjà vue comme un succès en devenir.

Vers une pénurie probable au lancement ?

Cet enthousiasme débordant, bien que réjouissant pour Nintendo, soulève une question brûlante : y aura-t-il assez de consoles pour tout le monde au lancement ? La situation au Japon laisse craindre une pénurie significative et rapide des stocks, un scénario qui rappelle les difficultés rencontrées lors de la sortie de la première Switch en 2017. Si la demande mondiale suit la tendance japonaise, il sera probablement très difficile de se procurer la console durant les premières semaines, voire les premiers mois.