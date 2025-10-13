Suite aux attaques marquantes visant Rockstar Games et Insomniac, c'est maintenant Nintendo, cet important acteur japonais connu pour sa culture du secret, qui est visé par des hackers. L'entreprise Crimson Collective a annoncé avoir réussi une cyberattaque contre les serveurs de la compagnie, faisant craindre une potentielle diffusion massive de données susceptible de révéler les projets les plus secrets de l'entreprise basée à Kyoto.

Pour le moment, Nintendo garde le silence, laissant l'univers du jeu vidéo en suspens avec une interrogation : la forteresse a-t-elle réellement capitulé ?

Qui sont les hackers connus sous le nom de Crimson Collective ?

Crimson Collective, loin d'être des novices, s'est récemment illustré en ciblant Red Hat, une filiale d'IBM, et a réussi à dérober près de 570 Go de données. Ils semblent adopter une stratégie devenue courante : infiltration, extraction de données et ensuite tentative d'extorsion auprès de la compagnie visée. Suite au refus de Red Hat de régler la facture, le collectif n'a pas hésité à brandir la menace de divulguer les données dérobées.





En s'en prenant à un nom aussi emblématique que Nintendo, le groupe vise manifestement à réaliser un coup d'éclat médiatique. La question demeure : ont-ils véritablement les ressources nécessaires pour atteindre leurs objectifs ou s'agit-il simplement d'une manœuvre de bluff ?

Quels sont les éléments de preuve apportés et sont-ils dignes de foi ?

Actuellement, le seul indice de ce piratage se résume à une simple capture d'écran diffusée sur les réseaux sociaux et relayée par des experts en cybersécurité tels que Hackmanac. L'image présente une structure de dossiers avec des dénominations suggestives : "Production Assets", "Developer Files", "Backups"... Des expressions qui laissent entendre un accès à des informations internes de développement.





Toutefois, il est crucial de demeurer très vigilant. Une capture d'écran peut aisément être truquée et, pour le moment, aucun élément tangible (comme du code source ou des documents de conception) n'a été divulgué. Tant que Nintendo ou un organisme indépendant de cybersécurité ne confirment pas, cette affirmation demeure une simple accusation.

Pourquoi un piratage de Nintendo aurait-il des conséquences si désastreuses ?

Un piratage avéré serait un cataclysme pour une société aussi discrète, qui protège sa propriété intellectuelle avec une intensité légendaire. Les répercussions pourraient être catastrophiques sur divers plans :

Fuite de projets non divulgués : C'est la plus grande inquiétude. Il est possible que des détails sur la prochaine Switch 2, ainsi que de nouveaux jeux Zelda ou Mario, soient divulgués, compromettant ainsi des années de planification marketing.

C'est la plus grande inquiétude. Il est possible que des détails sur la prochaine Switch 2, ainsi que de nouveaux jeux Zelda ou Mario, soient divulgués, compromettant ainsi des années de planification marketing. Détournement de code source : Le code source des jeux ou des systèmes d'exploitation pourrait servir à créer des émulateurs de meilleure qualité ou à faciliter le piratage de nouveaux jeux.

Le code source des jeux ou des systèmes d'exploitation pourrait servir à créer des émulateurs de meilleure qualité ou à faciliter le piratage de nouveaux jeux. Divulgation de données personnelles : Si des informations de clients ou de collaborateurs venaient à être exposées, Nintendo se retrouverait en proie à une crise de confiance considérable et serait soumis à d'importantes sanctions réglementaires.



L'industrie garde en mémoire l'épreuve vécue par Insomniac Games suite à un piratage, où des projets complets et des données privées de collaborateurs ont été exposés sur internet. Il est donc probable que le silence actuel de Nintendo reflète une enquête interne approfondie pour déterminer la nature et l'étendue de la menace.

Foire Aux Questions (FAQ)

Nintendo a-t-il reconnu avoir été piraté ?

Non, pour le moment, Nintendo n'a pas émis de communiqué officiel au sujet de cette accusation. L'entreprise est réputée pour sa gestion très rigoureuse de la communication et ne fera probablement pas de commentaire avant d'avoir des garanties concernant la situation.

Y a-t-il un risque pour les données des utilisateurs (comptes Nintendo, informations bancaires) ?

On ne peut pas le déterminer pour l'instant. L'image transmise par les pirates informatiques semble indiquer des informations de développement plutôt que des données liées aux clients. Toutefois, il est toujours recommandé d'activer l'authentification à deux facteurs sur votre compte Nintendo et de garder un œil sur vos extraits bancaires, en guise de précaution.

Qu'est-ce qui s'est passé avec Red Hat, l'ancienne cible de Crimson Collective ?

En septembre 2025, Crimson Collective a annoncé avoir dérobé 570 Go de données provenant des dépôts GitHub de Red Hat. Le groupe a essayé de contraindre la société à payer une rançon, mais celle-ci a refusé. Red Hat a reconnu l'incident de sécurité et a opté pour une coopération avec les autorités, en informant par la même occasion les clients susceptibles d'être touchés.