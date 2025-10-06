La guerre de Nintendo contre le piratage est implacable. Cette fois, la firme de Kyoto a décidé de frapper un grand coup en s'attaquant non pas à un site anonyme, mais à un individu bien identifié au cœur d'une communauté en ligne. Un modérateur du forum Reddit, connu sous le pseudonyme "Archbox", se retrouve en effet dans le viseur de la justice américaine, avec une demande de dédommagement qui a de quoi faire réfléchir à deux fois avant de partager un jeu illégalement.

Pourquoi Nintendo s'attaque-t-il à un simple modérateur ?

La croisade de Nintendo contre le piratage vient de franchir un nouveau cap. L'individu visé, "Archbox", n'était pas un simple utilisateur partageant un jeu de temps à autre. Selon les documents judiciaires, il opérait plusieurs "boutiques pirates" en ligne, structurées pour distribuer massivement des copies illégales de jeux Nintendo Switch.

L'accusation porte sur la "reproduction et distribution illégale de centaines, voire de milliers de jeux Nintendo Switch", ce qui aurait facilité la diffusion de "milliers, si ce n'est de centaines de milliers" de copies non autorisées.





Avant d'en arriver à cette action en justice, Nintendo avait adressé plusieurs avertissements et mises en demeure à l'intéressé, qui ont été ignorés. L'inaction du modérateur a donc poussé l'entreprise à passer à la vitesse supérieure.

À combien s'élèvent les dommages et intérêts réclamés ?

La somme demandée par la firme de Kyoto a de quoi faire frémir : 4,5 millions de dollars de dommages et intérêts. Ce montant n'est pas symbolique ; il est calculé sur la base de l'ampleur de l'infraction. Nintendo argumente que la distribution à grande échelle organisée par le modérateur a causé un préjudice financier considérable, non seulement en termes de ventes perdues mais aussi en atteinte à sa propriété intellectuelle.





Cette demande financière record vise à envoyer un message clair : l'organisation du piratage, même à l'échelle d'un individu, sera poursuivie avec la plus grande fermeté.

Quelle est la stratégie de Nintendo derrière cette action ?

Cette action en justice s'inscrit dans une stratégie bien plus large de la part de Nintendo pour combattre le piratage. En ciblant une figure d'une communauté en ligne (un modérateur de Reddit), l'entreprise ne cherche pas seulement à punir un individu, mais à créer un précédent. Le but est de dissuader d'autres personnes qui seraient tentées de mettre en place des réseaux de distribution similaires sur des plateformes comme Reddit ou Discord.





Nintendo démontre ainsi qu'aucun acteur du piratage n'est à l'abri, et que sa surveillance s'étend bien au-delà des grands sites de téléchargement pour toucher directement les communautés de joueurs où ces pratiques s'organisent.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qui est "Archbox" ?

"Archbox" est le pseudonyme d'un modérateur de la plateforme Reddit. Il est accusé par Nintendo d'avoir administré plusieurs sites internet dédiés à la distribution à grande échelle de copies piratées de jeux pour la console Nintendo Switch.

Cette affaire est-elle déjà jugée ?

Non, l'affaire est en cours. Nintendo a déposé sa plainte et sa demande de dommages et intérêts. Le défendeur a répondu à la plainte, mais aucune décision de justice n'a encore été rendue. L'issue du procès déterminera si le montant réclamé par Nintendo sera accordé.

Est-ce la première fois que Nintendo poursuit des individus pour piratage ?

Non, Nintendo est connu pour sa politique de tolérance zéro envers le piratage. Par le passé, l'entreprise a mené de nombreuses actions en justice contre des sites de ROMs, des fabricants de puces de modification pour ses consoles, et des individus impliqués dans des réseaux de distribution illégale.