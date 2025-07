Dans son dernier rapport financier annuel, Nintendo lève le voile sur une partie de ses travaux de Recherche et Développement. La firme japonaise annonce explorer activement "l'applicabilité de diverses technologies dans le domaine du divertissement à domicile", citant nommément la réalité virtuelle (VR), la réalité augmentée (AR) et la réalité mixte (MR). C'est une confirmation de taille, alors que Nintendo était resté plutôt discret sur ses ambitions dans ce domaine.

Ces recherches visent à déterminer si des technologies telles que les écrans tactiles, les capteurs, les communications sans fil, la sécurité, le cloud computing, l'apprentissage profond (deep learning) et l'analyse de données massives (big data) peuvent être intégrées pour créer de nouvelles formes de divertissement. L'entreprise a investi plus d'un milliard de dollars en R&D l'année dernière, et des brevets liés à la réalité virtuelle ont déjà été découverts, le premier datant de 2023. Nintendo a également déposé deux brevets supplémentaires en octobre et novembre 2024. Il ne s'agirait donc pas d'un simple gadget comme le Nintendo Labo VR, mais d'une exploration plus profonde.

Nintendo et l'immersion : Une histoire semée d'embûches, mais pas abandonnée ?

L'intérêt de Nintendo pour les technologies immersives n'est pas nouveau, mais son histoire est complexe. Dans les années 90, la firme avait tenté une incursion audacieuse avec le Virtual Boy, un casque 3D qui s'est malheureusement avéré être un échec commercial retentissant. Un flop lié à son avance sur son temps, ou à un manque de maturité technologique. Mais l'envie d'innover n'a jamais disparu. La Nintendo 3DS a ensuite flirté avec la réalité augmentée via des mini-jeux et des cartes, offrant une pincée d'interactivité.

Plus récemment, en 2019, le Labo VR Kit proposait un casque en carton à monter soi-même, une approche ludique et rudimentaire, bien loin des mastodontes du marché. Ces expériences passées, bien que modestes, ont permis à Nintendo de tâter le terrain de la réalité virtuelle "à sa sauce". Le fait que ces travaux soient désormais abordés dans un bilan financier annuel officialise une volonté d'aller plus loin. La question n'est plus "si" Nintendo s'intéresse à la VR/AR/MR, mais "sous quelle forme" cela se concrétisera. Le marché reste un défi, avec des retours mitigés chez la concurrence. C'est une quête de nouveauté qui persiste pour la marque.

Quelle place pour Nintendo face aux géants de l'immersion ?

Le timing de ces révélations est particulièrement intéressant. Le segment des technologies immersives ne connaît pas un intérêt croissant fulgurant chez le grand public, et la concurrence y est féroce. Meta est très avancé avec ses casques Quest, Google s'apprête à lancer la plateforme Android XR pour casques et lunettes de réalité mixte, et Apple a fait une entrée remarquée avec son Vision Pro. PlayStation, de son côté, mise déjà sur le PS VR2, tandis que Xbox s'associe au Meta Quest 3S. Dans ce contexte, Nintendo, connu pour ses innovations souvent décalées, pourrait bien préparer sa propre entrée dans l'arène immersive.

L'entreprise est contrainte d'explorer ces technologies qui devraient se démocratiser dans les prochaines années. Des rumeurs évoquent déjà une feuille de route riche en futurs produits de réalité mixte pour Apple. Reste à savoir si la réalité virtuelle "façon Nintendo" aura ce petit plus pour attirer un tout nouveau public, ou si elle restera un marché de niche. Certains univers cultes de la marque, comme Mario ou Zelda, semblent parfaitement taillés pour des aventures immersives. C'est un pari risqué, mais nécessaire, pour un acteur qui cherche toujours à se différencier.

Foire Aux Questions (FAQ)

Nintendo travaille-t-il sur la réalité virtuelle (VR) ou augmentée (AR) ?

Oui, Nintendo a confirmé dans son rapport financier annuel qu'il mène activement des recherches et développements sur l'applicabilité de diverses technologies immersives, dont la réalité virtuelle (VR), la réalité augmentée (AR) et la réalité mixte (MR), pour le divertissement à domicile.

Nintendo a-t-il déjà tenté des expériences en VR par le passé ?

Oui, Nintendo a déjà exploré la VR avec le Virtual Boy dans les années 90, un échec commercial. Plus récemment, en 2019, la firme a lancé le Labo VR Kit, un casque en carton plus expérimental pour la Nintendo Switch. Ces nouvelles annonces indiquent une approche plus sérieuse cette fois-ci.

Quand peut-on s'attendre à un produit VR/AR de la part de Nintendo ?

Bien que Nintendo confirme ses recherches, aucune date de sortie n'a été annoncée. L'entreprise explore les technologies pour "créer de nouvelles façons de jouer", mais l'arrivée d'un casque ou de lunettes VR/AR dédiés à une console Nintendo reste incertaine et pourrait prendre encore du temps, le marché étant en pleine évolution.