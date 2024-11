La console Switch arrive au bout de sa carrière et les ventes commencent à s'en ressentir franchement, surtout depuis que le groupe Nintendo a confirmé l'arrivée d'une console Switch 2.

Les ventes actuelles reculent plus sérieusement dans l'attente du nouveau modèle qui pourrait toutefois se faire désirer jusque début 2025. Le groupe nippon a dû concéder que ses résultats financiers sur l'ensemble de son exercice fiscal vont s'en ressentir.

Les jeux Switch aussi sur Switch 2

Pour faire bonne figure, Nintendo a tout de même annoncé une bonne nouvelle : les jeux Switch resteront jouables sur la Switch 2. A chaque nouvelle génération, la question se pose et la réponse varie en fonction de la configuration matérielle et des intentions du fabricant.

Ici, pas de mauvaise surprise, Nintendo ne fera pas l'impasse sur la rétrocompatibilité. Cela suggère également que la nouvelle console sera plus une amélioration du modèle originale qu'une véritable rupture qui nécessiterait de relancer un nouveau catalogue et de se couper de la base des utilisateurs de la Switch.

La perspective d'une rétrocompatibilité de la Switch 2 a aussitôt redonné confiance aux investisseurs, faisant grimper le cours en Bourse de Nintendo de presque 6%.

Car même si la nouvelle console n'arrivera que dans plusieurs mois, les ventes de jeux vidéo pourront se poursuivre puisque les titres actuels seront jouables sur la Switch 2.

On attend maintenant l'annonce officielle

Sans battre la Nintendo DS, la console Switch reste la deuxième console la plus vendue de Nintendo et a connu une belle reprise des ventes durant la pandémie et les confinements qui ont été propices au secteur du jeu vidéo.

Nintendo a confirmé vouloir annoncer la Switch 2 avant fin mars 2025, c'est à dire avant la fin de son exercice fiscal en cours, mais ses dernières projections financières suggèrent que sa commercialisation interviendra à l'entrée du prochain exercice, et donc peut-être dès le printemps 2025.