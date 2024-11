Tant que le doute est entretenu, les ventes baissent avec les temps mais le rythme reste solide. Quand la nouveauté se confirme, c'est la chute brutale. Le groupe Nintendo a dû jongler entre la nécessité de rassurer les investisseurs sur ses futurs projets et le danger de voir les ventes de sa console fétiche chuter avec la pré-annonce de la Switch 2.

De fait, maintenant que le monde sait qu'une nouvelle console arrivera prochainement, les ventes de la console Switch originale sont en berne. Certes, le recul des ventes ne date pas d'hier, la vénérable console arrivant dans sa huitième année de commercialisation, mais il s'est franchement accéléré ces derniers mois.

Et c'est désormais au point que le groupe nippon doit réviser sa prévision annuelle en la ramenant à 12,5 millions d'unités écoulées durant son exercice fiscal (qui se termine au 31 mars 2025) au lieu de 13,5 millions d'unités anticipées précédemment.

La Switch à la peine

Il s'est vendu 4,72 millions de consoles durant les six premiers mois de l'exercice fiscal en cours, contre 6,84 millions sur la même période l'an dernier, témoignant de l'essoufflement du phénomène Switch qui avait connu de belles heures durant la pandémie et un peu après.

Super Mario et Zelda, les franchises infatigables, n'auront pas suffi à prolonger l'intérêt pour la console jusqu'à l'arrivée du nouveau modèle et Nintendo doit composer avec une chute de ses bénéfices, console et jeux se vendant moins bien.

La firme en est à réduire ses prévisions financières sur l'année fiscale en prévoyant désormais un chiffre d'affaires de 1280 milliards de yens (vs 1350 milliards de yens) et des bénéfices de 360 milliards de yens (vs 400 milliards de yens).

La Switch 2 déjà très attendue

Les investisseurs attendent de pied ferme l'annonce officielle de la console Switch 2 dont Nintendo avait indiqué qu'elle interviendrait avant mars 2025. Le groupe va-t-il dévoiler la console sous peu pour profiter des fêtes de fin d'année ? Cela semblerait logique mais l'ajustement des prévisions de résultats financiers à la baisse ne plaide pas en faveur de cette hypothèse.

La console Switch 2 devrait largement reprendre le principe du modèle original avec un produit hybride jouable de façon portable ou en console de salon, toujours avec des manettes détachables et sans doute une configuration plus musclée mais sans chercher à rivaliser avec les grandes consoles de salon concurrentes. Et sans oublier l'appui d'un généreux catalogue de jeux marqué de nombreuses franchises.

Ces dernières seront d'ailleurs remises à l'honneur au cinéma avec la préparation d'un nouveau film Super Mario prévu pour 2026.