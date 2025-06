Le lancement de la Nintendo Switch 2 est un immense succès. La console s'arrache et bat des records de vente. Mais derrière cette façade triomphale se cache une réalité bien plus sombre pour une partie de l'industrie. Selon un nouveau rapport, les jeux qui ne sont pas proposés par Nintendo peinent à trouver leur public. Un démarrage difficile qui repose une question aussi vieille que les consoles de la firme de Kyoto.

Quel est le constat sur les ventes de jeux ?

Le constat est brutal. Selon les chiffres de vente physique au lancement, la domination de Nintendo est écrasante. Au Royaume-Uni, 86% des jeux vendus sur Nintendo Switch 2 étaient des titres maison, comme Mario Kart World ou les portages de Zelda. Les treize autres jeux des éditeurs tiers, parmi lesquels de grands noms comme Civilization 7 ou Hogwarts Legacy, doivent se partager les miettes restantes. Un éditeur, resté anonyme, a même confié que ses ventes étaient "inférieures aux estimations les plus basses".

Pourquoi Cyberpunk 2077 est-il la seule exception ?

Dans ce paysage morose, un seul jeu tire son épingle du jeu : Cyberpunk 2077. Le portage du célèbre RPG de CD Projekt RED est le jeu tiers le plus vendu au lancement et réalise des chiffres "raisonnables". Ce succès s'explique. C'est un titre majeur, très attendu, qui n'était pas disponible sur la première Switch. Il sert donc de vitrine technologique pour la nouvelle console. De plus, le studio polonais a soigné sa sortie avec une véritable édition physique, un détail apprécié des joueurs Nintendo.

Comment expliquer cet échec des jeux tiers au lancement ?

Ce faux départ n'a pas une seule cause, mais est le résultat d'un cocktail de plusieurs facteurs. Le premier, et le plus évident, est que les joueurs achètent d'abord une console Nintendo pour jouer aux exclusivités Nintendo. Mais d'autres raisons s'y ajoutent :

Des portages peu attractifs : La plupart des jeux tiers sont des titres sortis il y a des mois, voire des années, sur d'autres plateformes. Les joueurs intéressés les possèdent probablement déjà.

La plupart des jeux tiers sont des titres sortis il y a des mois, voire des années, sur d'autres plateformes. Les joueurs intéressés les possèdent probablement déjà. Une rétrocompatibilité excellente : La puissance de la Switch 2 incite de nombreux joueurs à redécouvrir leur catalogue de jeux de la première Switch, plutôt que d'investir dans de nouveaux titres.

La puissance de la Switch 2 incite de nombreux joueurs à redécouvrir leur catalogue de jeux de la première Switch, plutôt que d'investir dans de nouveaux titres. Un manque de visibilité : En ne fournissant pas de consoles à la presse en avance, Nintendo a privé les jeux tiers de tests et d'articles pour guider les joueurs lors du lancement.

Ajoutez à cela un contexte économique tendu où les joueurs sont plus sélectifs, et vous obtenez un démarrage très difficile pour les éditeurs partenaires.

Plus de questions



Est-ce que cela signifie que la Switch 2 est un échec ?

Non, c'est tout le contraire. La console elle-même est un succès phénoménal, se vendant plus vite que la première Switch à son époque. Le problème est très spécifique : il concerne uniquement les ventes de jeux qui ne sont pas développés ou édités par Nintendo.

La situation peut-elle s'améliorer pour les éditeurs tiers ?

C'est l'espoir de toute l'industrie. Une fois que la vague Mario Kart World sera passée, les joueurs pourraient s'intéresser à d'autres jeux. De plus, de gros titres tiers comme Madden 26 sont encore attendus. Nintendo aurait également promis aux éditeurs de faire plus d'efforts pour les mettre en avant cette fois-ci.

Le portage de Cyberpunk 2077 est-il bon ?

Bien que les sources ne fournissent pas de test détaillé, le succès commercial de la version Nintendo Switch 2 de Cyberpunk 2077 suggère que le portage est techniquement réussi et répond aux attentes des joueurs, qui l'utilisent comme une vitrine pour la puissance de leur nouvelle console.