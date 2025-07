La Nintendo Switch 2 vient à peine de fouler le marché. Et pourtant ! Déjà, les murmures s'intensifient autour d'une version améliorée. Une fuite, pour le moins troublante, vient de déferler sur la toile : des prototypes présumés du châssis central d'un modèle Nintendo Switch 2 OLED auraient fait surface. Cette découverte, dénichée sur Xianyu, une plateforme chinoise de seconde main, suggère que Nintendo pourrait bien cacher un atout majeur dans sa manche pour les années à venir. Le vendeur, d'ailleurs, n'est pas un inconnu ; réputé pour ses pièces directement issues d'usines de production, il ajoute un poids non négligeable à ces spéculations.

Des prototypes qui en disent long ?

Ces châssis, prétendument fabriqués en 2024 comme simples échantillons de production, affichent une ressemblance frappante avec ceux du modèle de lancement de la Switch 2. Juste quelques lettres sur le côté, des coloris argent et blanc : voilà ce qui les distingue. Bien sûr, sans confirmation officielle de Nintendo, la prudence s'impose. Mais le passif du vendeur, lui, ne trompe personne. Il propose régulièrement des composants directement issus des chaînes de fabrication : des cartes mères de PS5 vierges, des pièces détachées de Switch et Switch 2... De quoi conférer une sérieuse crédibilité à cette trouvaille. Au minimum, ces prototypes pourraient bien être le signe que Nintendo explore activement de nouvelles options de couleurs pour sa console de nouvelle génération. L'avenir nous éclairera.

Une future version OLED de la Switch 2 pourrait même proposer un écran encore plus grand.

Pour l'heure, mettre la main sur une Switch 2 est déjà un véritable parcours du combattant dans certains pays. Mais ces fuites, elles, suggèrent que Nintendo est déjà à l'œuvre pour affiner son offre, répondant ainsi aux attentes pressantes des joueurs pour une expérience visuelle optimale.

Un écran OLED, une nécessité pour la Switch 2 ?

Le modèle de lancement de la Nintendo Switch 2 a été salué, certes, pour ses performances brutes. Pourtant, son écran LCD a rapidement essuyé des critiques. Une qualité d'affichage jugée moyenne, un support HDR décevant, et une gestion du mouvement inférieure à celle de la première Switch OLED du fait d'un temps de réaction plus grand : le constat est sans appel. Un écran OLED, malgré les défis potentiels liés au VRR (Variable Refresh Rate), apporterait un confort visuel indéniable. Nintendo, assurément conscient de ces retours, pourrait donc bien envisager un nouveau modèle avec un meilleur écran dans les années à venir. Ce ne serait d'ailleurs pas une première pour la marque ; l'historique de la Switch originale et de sa version OLED, lancée quatre ans après, en témoigne éloquemment.

Quel avenir pour la gamme Switch 2 ?

Si ces prototypes se confirment, l'arrivée d'une Nintendo Switch 2 OLED semble de plus en plus probable. Le modèle actuel, avec son écran LCD de 7,9 pouces et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, est déjà plus grand que l'écran OLED de 7 pouces de la première Switch OLED. Pour l'heure, trouver une Switch 2 est déjà un défi en soi. Mais ces fuites suggèrent que Nintendo est déjà à l'œuvre pour affiner son offre, répondant ainsi aux attentes des joueurs pour une expérience visuelle optimale.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce qui laisse présager l'arrivée d'une Nintendo Switch 2 OLED ?



Des prototypes de châssis central, soupçonnés d'appartenir à une future Nintendo Switch 2 OLED, ont été dénichés sur un marché chinois de seconde main. Ces pièces, datant de 2024, ressemblent étrangement à des composants de production. Un indice fort : Nintendo semble bien plancher activement sur ce nouveau modèle.

Pourquoi un écran OLED serait-il un atout majeur pour la Switch 2 ?



L'écran LCD de la Switch 2, bien que fonctionnel, a essuyé quelques critiques : qualité d'affichage moyenne, HDR décevant, gestion du mouvement perfectible. Un écran OLED, lui, promet des couleurs éclatantes, des contrastes infinis et une image globalement sublimée. De quoi transformer l'expérience visuelle des joueurs.

Quand cette Nintendo Switch 2 OLED pourrait-elle voir le jour ?



Pour l'heure, Nintendo garde le silence. Le modèle de lancement de la Switch 2 est tout frais (juin). Si l'on se fie au passé (la première Switch OLED est arrivée quatre ans après l'originale), il faudra peut-être patienter encore quelques années. Mais l'existence de ces prototypes, elle, confirme que le développement est en marche.