Nintendo affiche son optimisme. Le groupe japonais a annoncé une révision significative de ses prévisions de ventes pour sa console de jeu Switch 2. Depuis son lancement en juin, la Switch 2 s'est déjà vendue à 10,36 millions d'exemplaires.

L'entreprise s'attend désormais à écouler 19 millions d'unités au cours de l'année fiscale se terminant en mars 2026, une augmentation notable par rapport à l'estimation précédente de 15 millions.

La Switch 2 en passe de battre des records

Avec cet objectif de 19 millions d'unités, la Switch 2 est en bonne voie pour dépasser les performances de lancement de son illustre aînée.

La Switch originale s'était vendue à 17,79 millions d'exemplaires au cours de ses 13 premiers mois. La Switch 2 pourrait atteindre ce chiffre en moins d'un an.

Parallèlement, la Switch première génération atteint plus de 154 millions de ventes, frôlant le record absolu de la Nintendo DS et visant celui de la PlayStation 2 (160 millions).

Des titres pour maintenir la cadence

Des titres phares comme " Mario Kart World " et " Donkey Kong Bonanza " ont été des moteurs de vente majeurs.

Nintendo compte répliquer la stratégie de la première Switch en s'appuyant sur ses franchises clés. L'entreprise a également revu à la hausse ses prévisions de ventes de jeux pour la Switch 2, passant de 45 à 48 millions d'unités.

Le lancement récent de " Pokémon Legends : Z-A " et l'arrivée prochaine de " Metroid Prime 4 : Beyond " devraient maintenir l'élan et élargir la base d'utilisateurs de la plateforme, selon Nintendo.