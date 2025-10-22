Le groupe Nintendo accélère la cadence de production pour sa console Switch 2. Face à un lancement spectaculaire surpassant toutes les prévisions, la firme de Kyoto ajuste ses objectifs à la hausse pour répondre à une demande qui ne faiblit pas, préparant une première année historique pour sa nouvelle console.

Le géant nippon a officiellement demandé à ses partenaires industriels d'intensifier la fabrication de sa nouvelle console. L'objectif est maintenant d'atteindre un volume de production pouvant aller jusqu'à 25 millions de machines d'ici la fin de l'année fiscale, soit en mars 2026.

Cette décision stratégique témoigne d'une confiance immense dans le potentiel de la console portablen portées par ses jeux aux franchises emblématiques.

Un démarrage bien au-delà des prévisions les plus optimistes

Le succès de la Switch 2 depuis son lancement a été pour le moins spectaculaire. Les premières estimations des analystes tablaient sur environ 17,6 millions d'unités vendues pour la première année. Nintendo, dans sa communication financière de mai, avait même avancé une prévision plus conservatrice de 15 millions.

Pourtant, la réalité du terrain a largement dépassé ces chiffres. Avec 5,8 millions de consoles écoulées dès le premier mois, le rythme des ventes est presque double de celui de la Switch originale à son époque. Cette dynamique exceptionnelle force Nintendo à réévaluer toute sa chaîne logistique.

Comment expliquer une telle demande ?

Plusieurs facteurs expliquent cet engouement massif. Aux États-Unis, la console a déjà battu des records, devenant le matériel de jeu vidéo le plus rapidement vendu de l'histoire, surpassant même la PlayStation 4. Les ventes y sont 77 % supérieures à celles de la première Switch sur la même période de lancement.

Malgré des critiques sur le prix de la machine et de ses accessoires, ou encore des inquiétudes sur la qualité de l'écran, le public a massivement répondu présent. Cet appétit des joueurs pousse Nintendo à sécuriser ses stocks pour la période cruciale des fêtes de fin d'année et le début de 2026.

Les implications financières d'une stratégie agressive

Cette accélération de la production a des répercussions directes sur la santé financière de l'entreprise. L'action de Nintendo à la bourse de Tokyo a connu une hausse de plus de 50 % sur l'année écoulée, avec un gain supplémentaire de 2,6 % suite à ces annonces.

Les analystes s'attendent désormais à ce que la société annonce une croissance de 68 % de son chiffre d'affaires trimestriel lors de sa prochaine communication financière. Cette mise à jour des prévisions de production renforce l'idée qu'une révision à la hausse des objectifs de ventes annuels est imminente.

Reste à voir si la chaîne d'approvisionnement pourra suivre cette cadence infernale sans rencontrer d'obstacles, notamment face aux tensions sur certains composants et aux tarifs douaniers américains qui planent toujours comme une menace.