Qui n'a jamais pesté contre la batterie de sa Switch première du nom qui fondait un peu trop vite, surtout sur des jeux gourmands ou après quelques années d'utilisation intensive ? C'est un peu le talon d'Achille de beaucoup d'appareils nomades. Mais il semblerait que Nintendo ait pris le taureau par les cornes pour sa prochaine console, la très attendue Switch 2. Des informations récentes, partagées au fil de l'application Nintendo Today évoquent l'arrivée de fonctionnalités dédiées à la gestion de la charge et à la santé de la batterie. Et ça, c'est plutôt une excellente nouvelle !

Mode "limite de charge" : pour une batterie qui dure plus longtemps

La première fonctionnalité qui fait son apparition, et pas des moindres, c'est une option permettant de limiter la charge maximale de la batterie à 90%. Vous vous demandez à quoi ça sert ? C'est simple : maintenir une batterie lithium-ion constamment à 100% de sa capacité est contreproductif. En effet, lorsqu'elle est en charge, la batterie chauffe, et plus elle chauffe sur de longues durées, plus ses composants chimiques se dégradent, avec au bout de quelques mois, une perte significative de capacité globale.

En proposant une option pour plafonner la charge à 90% , Nintendo permettrait de réduire ce stress sur la batterie. C'est une astuce bien connue des utilisateurs de smartphones ou d'ordinateurs portables soucieux de préserver leur matériel. Voir cette option arriver sur la Switch 2 est donc un signe que le constructeur pense au long terme et à l'expérience utilisateur. Selon Nintendo, l'autonomie de la Switch 2 varie de 2 à 6h en fonction du titre joué.

Optimisation de la charge : la console apprendra de vos habitudes

L'autre nouveauté, qui va de pair avec la première, serait un système d'optimisation de la charge "intelligent". L'idée ici est que la console pourrait apprendre de vos habitudes d'utilisation et de recharge. Par exemple, si vous avez l'habitude de laisser votre Switch 2 en charge toute la nuit, la console pourrait charger rapidement jusqu'à un certain seuil, puis ralentir ou mettre en pause la charge pour n'atteindre les 100% que peu de temps avant votre réveil ou votre heure habituelle de jeu. Cette charge "adaptative" ou "optimisée" permettrait également de limiter le temps passé à une charge maximale, contribuant ainsi à une meilleure longévité de la batterie. C'est le genre de petite attention logicielle qui, mine de rien, peut faire une grosse différence sur la durée.

La sécurisation par code Pin

Nintendo pense également à la sécurité des joueurs et évoque l'intégration d'un verrouillage de la machine par code PIN. L'option baptisée System Lock sera facultative, elle permettra de verrouiller sa machine pour éviter de voir ses parties en cours polluées, ou comme un frein (léger) aux tentatives de vol.



Des fonctionnalités bienvenues pour une console hybride

Ces nouvelles options sont particulièrement pertinentes pour une console comme la Nintendo Switch 2, qui par nature est hybride. Que vous soyez un joueur nomade qui a besoin d'un maximum d'autonomie en déplacement, ou un joueur qui laisse sa console principalement sur son dock, ces fonctionnalités apporteront un plus indéniable. Pour les premiers, cela signifie une batterie qui tiendra mieux la distance au fil des ans. Pour les seconds, c'est l'assurance de ne pas "user" prématurément la batterie en la laissant constamment sous tension. Bref, Nintendo semble avoir écouté les retours des joueurs et intégré des solutions modernes pour un des composants les plus critiques de sa future machine.