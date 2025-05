Alors que le monde du jeu vidéo retient son souffle en attendant le lancement de la prochaine console de Nintendo, des chiffres circulent déjà concernant les attentes commerciales de la société. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le constructeur japonais semble viser très haut pour assurer la relève de la populaire Nintendo Switch.

Un objectif de 15 millions d'unités d'ici mars 2026

L'information, qui fait grand bruit, provient de l'agence de presse financière Bloomberg: Nintendo aurait pour objectif de vendre la bagatelle de 15 millions d'unités de sa future Switch 2 avant la fin du mois de mars 2026. Cette date correspond traditionnellement à la clôture de l'exercice fiscal de nombreuses entreprises, y compris Nintendo. Un tel volume de ventes sur ce qui serait la première année (ou un peu plus) de commercialisation témoigne d'une confiance certaine de la part de Nintendo dans l'attrait de sa nouvelle proposition matérielle.

Et Nintendo aurait tout intérêt à y parvenir : la marque encaisse une chute vertigineuse de 43% de son bénéfice net sur l'exercice 2024-2025 lié justement à l'attente des joueurs concernant la Switch 2. La première machine souffre d'un ralentissement assez sévère des ventes.

Les implications d'une telle ambition pour Nintendo

Fixer un objectif de 15 millions de consoles écoulées en si peu de temps n'est pas anodin. Cela suggère que Nintendo anticipe une demande très forte dès le lancement, et se prépare en conséquence sur le plan de la production et de la logistique pour éviter les pénuries qui ont pu affecter d'autres lancements de consoles par le passé. Cet objectif ambitieux indique également que la firme compte s'appuyer sur un catalogue de jeux de lancement solide et une stratégie marketing agressive pour convaincre rapidement les consommateurs. Il s'agit de s'assurer que la transition depuis la Switch originale, au succès phénoménal, se fasse avec le moins de heurts possible et que la nouvelle plateforme s'installe durablement sur le marché.

Nintendo pourrait avoir déjà réussi son pari, du moins du côté du Japon avec plus de 2,2 millions d'inscriptions pour accéder aux précommandes. Un chiffre que le patron de la marque, Shuntaro Furukawa avait qualifié "d'inattendu" et qui dépasse donc déjà les prévisions de la marque.

Ce que ces prévisions suggèrent pour le lancement

Rappelons que la Switch 2 sortira officiellement le 5 juin prochain et qu'elle n'aura donc techniquement pas une année entière pour atteindre les 15 millions d'exemplaires vendus.

La Switch première du nom représente toujours 90% des revenus de Nintendo et elle culmine à plus de 146 millions d'exemplaires vendus depuis son lancement en mars 2017, elle est devenue la troisième console la plus vendue de tous les temps derrière la PlayStation 2 ainsi que la Nintendo DS.

Par ailleurs, le repport de GTA VI à mai 2026 devrait laisser plus de place aux autres acteurs du secteur, et Nintendo pourrait en profiter pour écouler davantage de Switch 2... Reste à savoir si les critiques concernant le prix de la machine et des jeux auront un impact réel sur les ventes.